الامارات | تحذيرات من الجلوس لفترات طويلة.. قد يؤدي إلى "القاتل الصامت"

شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من الجلوس لفترات طويلة.. قد يؤدي إلى "القاتل الصامت" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هناك عدد من عوامل نمط الحياة التي يمكن أن تزيد من خطر إصابة الشخص بارتفاع ضغط الدم والذي يوصف بـ"القاتل الصامت"، ووجدت إحدى الدراسات الحديثة أن عدم ممارسة الرياضة يرتبط أيضًا بهذا الخطر.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية فقد وجدت دراسة نُشرت في المكتبة الوطنية للطب أن السلوك المستقر، مثل الجلوس أو الاستلقاء لفترات طويلة ، ضار بصحتك، وتقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية إنه لا يجب عليك فقط محاولة رفع مستويات نشاطك، ولكن يجب عليك أيضًا تقليل مقدار الوقت الذي تقضيه في الجلوس.

وتضيف الهيئة: "تشمل الأمثلة الشائعة للسلوك المستقر مشاهدة التلفزيون واستخدام الكمبيوتر واستخدام السيارة في رحلات طويلة أو الجلوس دون حركة، ويُعتقد أن هذا النوع من السلوك يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني ، فضلاً عن زيادة الوزن والسمنة".

وأوضحت أنه بشكل حاسم، يمكنك الوصول إلى هدف نشاطك الأسبوعي، لكنك لا تزال معرضًا لخطر اعتلال الصحة إذا قضيت بقية الوقت جالسًا أو مستلقيًا.

وتشير مايو كلينك إلى أن التمرينات يمكن أن تساعد في منع زيادة الوزن وتساعد في الحفاظ على فقدان الوزن، وعندما تقوم بنشاط بدني فإنك تحرق السعرات الحرارية كلما كان ذلك النشاط أكثر كثافة.

وهناك أيضًا بعض الطرق الأخرى لتجنب ارتفاع ضغط الدم، وتقول مؤسسة القلب البريطانية إن الأشياء التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم هي:

• زيادة الوزن

• عدم القيام بالتمارين الرياضية الكافية

• الإكثار من تناول الملح.

• شرب الكحول والتدخين

ويشار إلى أن الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كنت مصاباً بارتفاع ضغط الدم هي فحص الضغط عن طريق الجهاز الخاص بذلك.

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