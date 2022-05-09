موضة قصات الشعر لصيف 2022 للسيدات.. و4 نصائح للعناية بشكل يومي

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تزامنًا مع فصل صيف 2022، تلجأ العديد من الفتيات والسيدات لتغيير قصات شعرهن للتجديد، وملائمة مظهرهن مع الموضة الحالية، إذ تحرص معظمهن على عمل قصة شعر الثعبان التي ما زالت «تريند» القصات منذ عام ونصف.

قصات شعر صيف 2022

وحسبما وضح مصفف الشعر دكتور كيروس خلال لقائه مع Et بالعربي، أن الموضة التي ما زالت مستمرة حتى الآن بشأن تصفيف الشعر، هي تسريحة الشعر الثعباني، واللون الطاغي هو الأشقر، ولكن شعر الثعبان لا يظبط عادة من اللون والقصة، دون عمل حمام زيت، حتى يحافظن عليه.

وأشار مصفف الشعر إلى أن الشعر يحتاج إلى اهتمام متضاعف عند صبغه، بالإضافة إلى عدم امتداد مدة ترك الصبغة على الشعر، لأن لونها يتغير بمرور الوقت، أما عن قص الشعر، يتوقف على شعور السيدات عند حاجتهن لذلك «لو لاحظت أنه مبقاش يتقل زي الأول، تروح تقصه فورًا».

نصائح للعناية بالشعر خلال فصل الصيف

وفقًا لموقع «WebMD»، هناك مجموعة من النصائح التي يلزم اتباعها خلال فصل الصيف للعناية بالشعر، والتي تتمثل فيما يلي:

- احرصي على التخلص من نهايات شعرك المتقصفة، ولا تقلقين بشأن نمو الشعر خاصة أنه يزيد كثافته خلال فصل الصيف مقارنة بأيام الشتاء.

- ضعي منتج العناية بالشعر الخاص بك بشكل يومي، مع الحرص على أن يكون به مواد تحمي من الأشعة فوق البنفسجية حتى تحافظين على بصيلات شعرك من الهشاش.

- يمكنك بل شعرك قبل النزول إلى حمامات السباحة حتى لا يتشرب شعرك بالماء المالح الذي يسبب له ضرر، وعند حدوث ذلك حاولي غسل شعرك جيدّا بالماء النظيف.

- احرصي على استخدام بلسم، وشامبو مرطب للشعر، يكونا مناسبين لنوع شعرك، ويحددان من قبل الطبيب المتخصص.