طرق سريعة لتبييض الأسنان بمواد طبيعية.. «من غير تكاليف ولا ألم»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الكثير من الفتيات يبحثن عن طرق سريعة لتبييض الأسنان والتخلص من اللون الأصفر الذي يستقر في الأسنان بين الحين و الآخر، لذا يجربن العديد من الطرق وينفقن أموالًا طائلة من خلال التردد على عيادات ومراكز تجميل الأسنان، للحصول على شكل جذاب وأنيق، حتى يتخلصن من الإحراج ويحصلن على ابتسامة أنيقة أمام الجميع.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، طرق سريعة لتبييض الأسنان، وفق موقع «دويتش فيلة»، وبرنامج «هي وبس»، للإعلامية رضوى الشربيني.

طرق سريعة لتبييض الأسنان

رشحت الإعلامية رضوى الشربيني، استخدام مكونات طبيعية لا تضر بصحة الإنسان وبها الكثير من الفوائد، كاستخدام الفراولة المهروسة مع البيكربونات الصوديوم، والتي تعتبر من أكثر الطرق السريعة لتبييض الأسنان، من خلال خلط المكونات مع بعضها البعض، ووضعها على الفرشاة ومن ثم وضعها على الأسنان بحركة دائرية، لمدة دقائق، ويمكن تكرار ذلك الخليط مرة كل شهر.

الفحم

ينصح الكثيرون باستخدام الفحم، لتبييض الأسنان والحصول على شكل أنيق وابتسامة جذابة، تسر الناظرين، وهو ما نصحت به الإعلامية رضوى الشربيني، أيضا، ويمكن استخدامه من خلال وضع الفحم المطحون جيدًا، حتى يصبح على هيئة بودر، على فرشاة الأسنان الخاصة بالشخص، ومن ثم استخدامه بحركة دائرية، كون الفحم يعمل على امتصاص المواد التي تترسب على سطح الأسنان، والتي تغير من لونها وتجعل الشخص يبدو بشكل غير لائق أو جذاب، ما يجعل البعض ينفرون منه.

الموز

الكثير لا يعلم فوائد الموز الأخرى، إذ يعتبر واحدًا من أكثر الطرق الفعالة التي تساعد على العناية بالأسنان وبجمالها، وواحدًا من الطرق التي تساهم في تبييض الأسنان والحصول على لون ناصع البياض، إذ يمكن الاستفادة من قشر الموز بوضعه على الأسنان لمدة دقائق، ومن ثم غسل الأسنان بعدها للحصول على شكل أنيق.