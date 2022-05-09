3 وصفات لتطويل الشعر بسرعة ونتائجهم مذهلة.. «من مطبخك ويتحضروا في دقيقة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

وصفات لتطويل الشعر بسرعة ونتيجتها مذهلة، غاية عند الفتيات والسيدات سواء لشعورهن أو لأطفالهن، خاصة مع تغيرات الطقس وانعكاسها على فروة الرأس والشعر وتعرضهم للتلف، أو الشكوى الشهيرة خاصة بعد قص الشعر أنه لا يطول مرة أخرى، وغيرها من الشكاوى النسائية التي نقدمها لها حلول سحرية بمكونات بسيطة من مطبخك وغير مكلفة ماديا ولا تستغرق وقتا في تحضيرها أو وضعها على الشعر.

نهي الوكيل، خبيرة العناية بالشعر، قدمت وصفات لتطويل الشعر بسرعة بل وبأسرع من المعتاد، إذ أنه من المعتاد أن يطول الشعر في الشهر من نصف سم إلى سم، ولكن هذه الوصفة تجعله يطول من 3 إلى 5 سم في الشهر، كما قالت خلال استضافتها في برنامج «هي وبس» على شاشة cbc.

مكونات وصفات تطويل الشعر بسرعة

نقطتين زيت روزماري

وزيت جرجير

هذه المكونات تعتمد على فكرة إعطاء دفعة قوية من الدورة الدموية لفروة الرأس، وبالتالي تحفز كل شيء لتطويل الشعر.

تحضير وصفة لتطويل الشعر بسرعة

تدليك الرأس جيدا بهذا الخليط من زيت الروزوماري وزيت الجرجير، ثم تقلبي رأسك في وضع معاكس، مثل وضع الوقوف على رأسك إذا كنتي تمارسين رياضة اليوجا، وإن لم تكوني رياضية فيمكن أن تستلقي على بطنك بالسرير وتنزلي رأسك من السرير لمدة 5 دقائق لمدة أسبوع متواصل، وهي وصفة معتمدة كل شهر، أي تمارسيها لمدة أسبوع كامل كل شهر، وهي من أهم وصفات تطويل الشعر بسرعة.

وصفات تطويل الشعر بسرعة تقدمها رضوى الشربيني

وخلال فقرة في برنامج برضوى الشربيني «هي وبس» قدمت وصفات لتطويل الشعر في وقت قصير، ونصحت السيدات: «أولا بأكل الجرجير يوميا وشرب ما لا يقل عن لتر مياه يوميا»، مؤكدة أن كل وصفات الشعر توضع على شعر ناشف وتصلح للأطفال.

الوصفة الأولى: معلقة زيت زيتون ومعلقتين عصير ليمون، وتقلبيهم جيدا، وهي وصفة لتطويل الشعر بسرعة وكذلك تفتيحه، نترك الخليط من ثلث إلى نصف ساعة على الشعر، بتغسلي شعرك عادي، أقل مدة هي 3 شهور أو تستمري حتى يطول الشعر.

الوصفة الثانية: 3 ملاعق جرجير مطحون، نصف كوب زيت زيتون عليها، ثم يقلبا جيدا حتى تشعري أن الجرجير شرب كل الزيت، إذا وجدتي الزيت أكتر من الجرجير ضعي معلقة أخرى من الجرجير، نضعه من 15 لـ 20 دقيقة كل أسبوع مرة.