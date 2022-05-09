الامارات | ملايين ورحلات حج وعمرة .. تفاصيل مبالغ التصالح في قضية كريم الهواري

شكرا لقرائتكم خبر عن ملايين ورحلات حج وعمرة .. تفاصيل مبالغ التصالح في قضية كريم الهواري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف وسائل إعلام مصرية تفاصيل التصالح بين أهالى ضحايا حادث كريم الهواري ابن رجل الاعمال المعروف محمد الهواري والتى أسفرت عن وفاة 4 طلاب.

وأوضح وسائل الإعلام أن التصالح بين أهالى الضحايا والمتهم كريم الهوارى، تم في الشهر العقاري للتنازل عن الشق المدني في الدعوى وليس الشق الجنائي الذي ستفصل فيه المحكمة.

وقالت المصادر لموقع «مصر تايمز» المصري، أن التصالح تم طبقا للشرع والقانون، حيث تم تحديد قيمة التصالح على أساس «الدية»، والتي قدرت بحوالي 3 مليون و500 ألف، واستقر في النهاية على دفع مبلغ 4 مليون جنيه لكل أسرة.

وأضافت المصادر أنه تم الاتفاق مع أسر ضحايا الحادث على رحلات حج وعمرة على نفقة والد كريم الهواري، وتوظيف أشقاء ضحايا الحادث في مؤسسات محمد الهواري بمرتبات مجزيه.

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