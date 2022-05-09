الامارات | مصر.. إعدام أمين شرطة ارتكب جريمة مروعة بسبب مخالفة مرورية

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. إعدام أمين شرطة ارتكب جريمة مروعة بسبب مخالفة مرورية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صادقت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية في مصر على حكم إعدام أمين شرطة قتل شقيقين في شبين القناطر، بسبب مخالفة مرورية.

وقال له رئيس المحكمة خلال الجلسة قبل النطق بالحكم: «إنك تعرضت لفلت الأعصاب حتى استخدمت السلاح المسلم لك، في غير موضعه، وهو تأمين الناس، وليس إرهابهم».

وكانت مديرية أمن القليوبية، قد تلقت إخطارا، من مركز شبين القناطر، يفيد بوجود مشاجرة عند مزلقان نوي، دائرة المركز بين أمين شرطة ومواطنين شقيقين، وإطلاق الأول الرصاص عليهما مما أدى إلى وفاتهما، وتجمهر الأهالي، بحسب«مصر تايمز»

وتبين من التحقيقات محاولة المجني عليهما أخذ دفتر المخالفات من أمين الشرطة المتهم، لتسجيله مخالفات مرورية لهما، فأطلق الرصاص عليهما وتوفيا خلال تلقيهما العلاج داخل مستشفى قليوب.

كما تجمهر الأهالي عقب الواقعة، وكسروا وحرقوا غرفة المزلقان، وتوقفت حركة القطارات، قبل تتمكن أجهزة الأمن من السيطرة على الموقف، وفض التجمهر بالقنابل المسيلة للدموع، وصرحت النيابة بدفن الجثتين.

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