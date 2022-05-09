الامارات | السجن لامراة حاولت الحمل من زوجها دون عمله

شكرا لقرائتكم خبر عن السجن لامراة حاولت الحمل من زوجها دون عمله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حكمت محكمة إقليمية في بيليفيلد (ألمانيا) على امرأة تبلغ من العمر 39 عامًا بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة ارتكاب الاعتداء الجنسي على زوجها، بسبب محاولتها الحمل منه دون علمه.

وقالت محطة DW أن المحكمة حكمت لصالح الرجل الذي يبلغ من العمر 42 عامًا، بعد أن تبين لجوء المرأة للاحتيال عليه، بهدف الوصول لغايتها والحمل.

وتفاصيلا قامت المرأة بعدة حيل منها تخريب موانع الحمل، الأمر الذي اعتبرته المحكمة بمثابة «اعتداء جنسي» كونه يجري دون علم الشريك.

ورأت القاضية أستريد سالوسكي التي حققت في ما إذا كانت الجريمة تشكل اغتصابًا أم لا، أنها بعد قراءة قانون السوابق القضائية حول هذا النوع من الانتهاكات، قررت اتهام المرأة بالاعتداء الجنسي بدلاً من ذلك.

وذكرت صحيفة Neue Westfälische و DW المحلية أنه على الرغم من أن المرأة لم تنجح في محاولاتها للحمل، إلا أنها أرسلت للرجل رسالة Whats App حيث اعترفت بالتلاعب بأدوات وقايته.

وعلى أساسه قرر الرجل توجيه اتهامات للمرأة التي اعترفت لاحقًا بأنها حاولت التلاعب بشريكها.

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