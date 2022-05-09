الامارات | بطاقة يانصيب «جميلة الشكل» تغير حياة سيدة اميركية

شكرا لقرائتكم خبر عن بطاقة يانصيب «جميلة الشكل» تغير حياة سيدة اميركية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت سيدة اميركية من مقاطعة ماكومب بولاية ميشيغان، بمليوني دولار من تذكرة يانصيب اشترتها فقط لأنه أعجبها شكلها.

واشترت السيدة البالغة من العمر 44 عامًا تذكرة Multiplier Spectacular استنادا لشكلها ولونها الذي لفت نظرها.

وقالت المرأة لمسؤولي اليانصيب إن البطاقة التي ربحت البالغة 2 مليون دولار كانت جميلة أحبت «اللون والتصميم، لذلك قررت أن أجربها».

وأضافت «عندما خدشت التذكرة ورأيت أنني ربحت مليوني دولار، كان علي أن أقوم بعمل مضاعف لأنني اعتقدت أنني كنت أقرأها بشكل خاطئ»، بحسب «يو بي آي»

واختارت المرأة التي تغير مسار حياتها بعد الربح، أن تحصل على مبلغ مقطوع يقارب 1.2 مليون دولار على 30 دفعة سنوية لكامل المبلغ. وقالت المرأة إنها ستستخدم مكاسبها لدفع الفواتير وستوفر الباقي.

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