دار الإفتاء تكشف حكم تولي المرأة منصب الفتوى وشروطه

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني حكم تولي المرأة منصب الفتوى وشروط ذلك، ضمن رد على سؤال طرحه أحد الأشخاص، يتضمن: «ما حكم تولي المرأة منصب الإفتاء العام والخاص، وما الشروط الواجب توفُّرها لذلك؟»، وهو ما أجابت عنه الدار في فتوى رسمية مبينة حكم ذلك وكافة التفاصيل المتعلقة بتولي المرأة لهذا المنصب.

حكم تولي المرأة منصب الفتوى

وقالت دار الإفتاء إنه لا مانع من تولي المرأة منصب الفتوى إذا توافرت فيها الشروط العلمية والفنية اللازمة لشغل هذا المنصب؛ شأنها شأن الرجل، فلا بد من الكفاءة، وإدراك الواقع، والقدرة على فهم الأحكام الشرعية، وأن تتوفر المَلَكَةُ؛ لتنزيلها على الواقع المتغير، علاوة على التخصص.

تولي المرأة منصب الإفتاء

وأضافت دار الإفتاء أن المرأة في ذلك شأنها شأن الرجل؛ فيُشْتَرَطُ لمَن يتصدّر للإفتاء عبر وسائل الإعلام: «أن يكون أهلًا له من جهة تحقق الشروط العلمية فيه، وإلمامه بالأدوات والقواعد التي تُفهم من خلالها النصوص، وقدرته على إدراك الواقع الذي يطبق عليه الحكم الشرعي».

شروط تولي المرأة منصب الإفتاء

وحول شروط تولي المرأة منصب الإفتاء، ذكرت الدار أنه يجب على الشخص الذي يتولى ذلك المنصب أن يكون قادرًا على التمييز بين ما يمكن أن يُفْتِي به على وجه العموم للجميع، وما تكون الفتوى فيه متعلقة بحالة مخصوصة لا يُقَاسُ غيرُها عليها، وما لا يمكن الإفتاء فيه على العلن، وما يَحْتَاجُ إلى المزيد من التدقيق والتحقيق مع صاحبه للوصول إلى الحكم الصحيح.