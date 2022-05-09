الامارات | كشف لغز سيارة الشرطة المزيفة في مصر !

شكرا لقرائتكم خبر عن كشف لغز سيارة الشرطة المزيفة في مصر ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل سيارة الشرطة المزيفة التي تم رصد مقطع فيديو لها على تطبيق "تيك توك" ظهرت خلاله سيارة بدون لوحات معدنية ومُعدلة لتشبه سيارات الشرطة وتجهيزها بسارينة شرطة ومدون عليها كلمة (Police) أثناء خروجها من محل لكماليات السيارات بالسويس.

وقالت الوزارة إنه بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس من تحديد السيارة المشار إليها (ملك أحد الأشخاص ، سن 19، بولاية والده، مقيم بالسويس).

وأوضحت الوزارة أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والسيارة وقرر بقيامه بإجراء بعض التعديلات وإضافة ملصقات تحمل كلمة (Police) على جانبى السيارة والكبوت وتجهيزها بسارينة وذلك بمحل كماليات سيارات كائن بدائرة قسم شرطة الأربعين ، ملك (شخصين) أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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