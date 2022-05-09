الامارات | الجاني خنقها ووضعها داخل جوال.. كشف لغز جثة المرأة المجهولة بمصر

شكرا لقرائتكم خبر عن الجاني خنقها ووضعها داخل جوال.. كشف لغز جثة المرأة المجهولة بمصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جُثة إحدى السيدات داخل جوال بدائرة القسم وحول رقبتها قطعة من القماش وبها كدمات بالوجه.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالجيزة أسفرت عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص وتم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وقرر المتهم بسابقة تعرفه على المجنى عليها وبتاريخ الواقعة حدثت بينهما مشاجرة إثر خلافات بينهما قام خلالها بالتعدي عليها بقطعة خشبية وأجهز عليها بقطعة قماش "المعثور عليها" فأودى بحياتها، كما أقر بوضع الجثة داخل جوال وإلقائها بمكان العثور عليها باستخدام تروسيكل "بدون لوحات معدنية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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