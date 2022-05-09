الامارات | تسجيل وفاة جديدة بالحمى النزفية في العراق

شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل وفاة جديدة بالحمى النزفية في العراق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت محافظة ذي قار، جنوب العراق، اليوم الاثنين، حالة وفاة بالحمى النزفية، ما يرفع عدد الوفيات جراء هذا المرض إلى تسع في عموم البلاد، وفقا لمصدر طبي.

وقال مدير الصحة العامة في ذي قار الواقعة في جنوب العراق الطبيب حسين رياض: "توفي رجل عمره 35 عاما جراء الاصابة بالحمى النزفية".

وأضاف: "أرتفع عدد الوفيات الى ستة بينهم أمرأة و28 حالة اصابة بهذا المرض، في ذي قار".

وتعود أخر حالة وفاة ليوم الجمعة، وهي لشخص يمتهن الجزارة "كان يمارس الذبح العشوائي" بحسب السلطات المحلية.

ووصل اجمالي عدد الوفيات في عموم العراق إلى تسع حالات.

وذكر المتحدّث باسم وزارة الصحة العراقية الطبيب سيف البدر، نهاية الأسبوع الماضي، بان العراق سجّل منذ بداية العام 40 إصابة بالمرض الفيروسي الذي يعرف كذلك باسم حمى الكونغو، غالبيتها في الجنوب.

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