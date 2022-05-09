أعراض فيروس جدري القرود.. «يتسبب في فقدان البصر والوفاة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

فيروس جدري القرود، يعتبر من الأكثر بحثا وتداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تسبب في حالة من القلق بين المواطنين، خوفا من الإصابة به، إذ تفشي الفيروس في يونيو الماضي، بعد إعلان وزير الصحة البريطاني السابق مات هانكوك حينها انتشاره، وسُجلت أول حالة إصابة به في ولاية تكساس الأمريكية.

فيروس جدري القرود

لذا يبحث العديد من المواطنين حاليا عن أعراض فيروس جدري القرود، وكيفية الوقاية منه حال الإصابة به، ويقدم «هُن» كل ما تريد معرفته عن فيروس جدري القرود، وفق منظمة الصحة العالمية.

يعتبر فيروس جدري القرود، واحدًا من أكثر الأمراض المنتشرة على الساحة خلال تلك الفترة، لذا الجميع يتخوف منه، خاصة بعد ظهور أول حالة إصابة به في ولاية «تكساس»، ويستوطن المرض في الأجزاء النائية من بلدان وسط وغرب إفريقيا.

أعراض فيروس جدري القرود

الكثير من الأعراض يمكن أن يشعر بها الشخص تدل على احتمالية الإصابة بفيروس جدري القرود، والتي حددتها منظمة الصحة العالمية، التي يجب فور ظهور أي منها الاتجاه سريعا لزيارة الطبيب، ومن بينها:

صداع وآلام في الظهر

آلام في العضلات والشعور بالخمول طوال الوقت

الإصابة بالحمى

ظهور الطفح الجلدي، على الوجه والأطراف

صداع مزمن

الإصابة بتورمات في الغدد الليمفاوية

الشعور بالتهاب الشعب الهوائية والرئتان

يمكن أن يؤثر فيروس جدري القرود على العين، بحدوث إصابة في القرنية مع مضاعفات شديدة تنتج عنها فقدان البصر والإصابة بالعمى

تتسبب الإصابة بجدري القرود في الشعور بالحكة الشديدة في أماكن متفرقة من الجسم

الإصابة بندبات في مناطق مختلفة من الجسم

طريقة الإصابة بفيروس جدري القرود

يمكن الإصابة بفيروس جدري القرود، من خلال انتقال سوائل الجسم أو الآفات الجلدية أو المخاطية من الحيوانات المصابة إلى الإنسان، وهو عادةً لا ينتشر بسهولة بين البشر، ويمكن أن يتعافى الشخص من الإصابة به في غضون أسابيع.