مشادة بين محمد رشاد ومتابعة بسبب خطيبته.. «بتعيد نفس الغلطة»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

مشادة إلكترونية عبر خاصية التعليقات، نشبت بين الفنان والمطرب محمد رشاد، وإحدى المتابعات، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تعليقًا على صورته التي نشرها وجمعته بخطيبته غادة فتحي، التي ارتبط بها عقب طلاقه من الإعلامية مي حلمي.

متابعة لـ محمد رشاد: فلاح بيعيد نفس الغلطة

بدأت المشادة من خلال الصورة، والتي تدخل فيها عدد من رواد السوشيال ميديا أيضًا للتعليق على ذلك الخلاف، إذ دونت المتابعة تعليقًا مسيئًا للمطرب محمد رشاد منتقدة فيه خطيبته: «يعني أنت فلاح وأهلك شكلهم واستايلهم مختلف، وبرضو أتجوزت واحدة مختلفة عنكم وطلعتها مش كويسة ولبسها أوفر وطلقتها، جاي تعيد نفس الغلطة بواحدة مش شبهك، وبعدين تقولها لازم تبقي شبه أمي وأختي وتطلقها؟، أنت سيكزوفرينا، ما تاخد واحدة شبهك وخلاص».

رد محمد رشاد على هجوم المتابعة

لم يتمالك الفنان والمطرب محمد رشاد أعصابه أو يتغاض عن الرد على المتابعة التي انتقدته، ودخل في مشادة كلامية معها، إذ كتب: «لا مش من حقك تقرفينا بأفكارك وتعليقاتك وكلامك، ومش معني إن الأكونت بابليك أشوف أشكال زي حضرتك كده، وألاقي مناخيرها جوه حياتي، اللي يعيب بجد إن كل واحد يعمل نفسه قاضي وينظر على غيره ويعلق بسخافة على حاجة متخصوش».

مقارنة بين غادة فتحي ومي حلمي

ومنذ إعلان الفنان محمد رشاد، ارتباطه من جديد والجمهور يقارن بين خطيبته غادة فتحي وزوجته السابقة الإعلامية مي حلمي، لتقاربهما في الملامح والشكل، وكانت ردت خطيبته على ذلك الشبه، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «أنا مش شبه حد، أنا غادة فتحي، ومفيش وجه مقارنة أصلا».