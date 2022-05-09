دعاء قبل دخول الامتحان.. يردده الطلاب والأهالي باستمرار للنجاح «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تبحث الأمهات والطلاب عن دعاء قبل دخول الامتحان، بالتزامن مع بدء ماراثون الامتحانات والاختبارات في مختلف المراحل التعليمية بنهاية العام الدراسي الحال 2022، وخاصة لطلاب الثانوية العامة والجامعات، التي تُسهل عليهم الحل وتذكر الإجابات بشكل سريع، ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، دعاء قبل دخول الامتحان، من خلال الدكتور رمضان عبدالرازق.

دعاء قبل دخول الامتحان.. «يارب اجعله سهلا على كل ممتحن»

ووجه الدكتور رمضان عبدالرازق، دعاء للطلبة في الامتحانات، عبر مقطع فيديو على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، تضمن: «اللهم يا كريم يا عظيم يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، يارب أجبر بخاطر كل ممتحن، أرزقهم الإجابة الصحيحة عند السؤال، أكتب لهم الدرجات العالية، اجعل الامتحان عليهم بردًا وسلامًا، وأرزقهم جميعا نجاحا يعقبه فلاحا يسعد قلوبهم ويسعد آبائهم وأمهاتهم وأحبابهم، اللهم أملأ قلوبهم سعادة، ونجاح ورضا وبركة وتوفيقا وصلاحًا، يارب نسألك لهم ولنا زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحةً في الجسد، وسعةً في الرزق، وتوبةً قبل الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، و نصيبًا من الجنة ولذة النظر لوجهك الكريم، اللهم أمين».

ومن بين الأدعية التي يرددها الطلاب والأمهات، قبل دخول الامتحان، :«اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير».

دعاء قبل دخول الامتحان: رب اشرح لي صدري

كما يمكن الاستعانة بأدعية أخرى، تساعد الطلاب قبل دخول الامتحان، منها: «لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين، يا حي، يا قيوم برحمتك استغيث، رب اشرح لي صدري ويسّر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني يفقه قولي، بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا».