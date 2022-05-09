«متقولش مشاكلك لأصحابك».. 6 أشياء إذا تحققت لن يكون الطلاق حلا مناسبا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشف ممدوح المصري، المنسق الفني في برنامج «مودة» بوزارة التضامن الاجتماعي، عن 6 أشياء إذا تحققت يكون بعدها الطلاق ليس الحل المناسب بين الزوجين، قائلا إن أولهم الاحترام، إذا حافظ الطرفان على احترام بعضهما حين يتعرضون لمشكلة أو موقف في وقت من الأوقات، فعلى كل طرف أن يقول للآخر أنه يقف بجانبه وليس ضده.

الصدق والإنصاف

وأضاف «المصري»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الإنصاف يأتي في المرتبة الثانية، كي لا يسعى أي من الطرفين في إعلان الانتصار، وفي وقت من الأوقات يجب ترك مساحة والذهاب تجاه الطرف الثاني، كما أن الصدق يأتي في المرتبة الثالثة، بحيث يكون هناك صدق بين الطرفين وعدم الخداع.

ضبط النفس والتوازن

وأشار إلى أنه في المرتبة الرابعة تأتي ضبط النفس وهي قدرة الإنسان على التوازن، حتى لا يصدر الشخص أي موقف أو سلوك يصعد أزمة حدثت مع الأقرباء أو الأصدقاء، ناصحا الشباب بالابتعاد عن العلاقات الثلاثية: «اللي ما بينك وما بين زوجتك مينفعش يبقى مع أصحابك، إما مع متخصصين أو ما بينكم».

التصحيح والرغبة في النضج

وأوضح التصحيح أو الإصحاح يأتي في المرتبة الخامسة، فإذا لم يكن لدى الطرفين رغبة في إصلاح العلاقة ما بينهما والعيش بالمعروف لن تكتمل هذه العلاقة أبدا: «أنتم اتنين مش قادرين تحلوا مشاكلكم بس عندكم رغبة تحلوها، وهنا ممكن دار الإفتاء تقدر تقوم بدور مهم في إصلاح العلاقة، أو مكتب الاستشارات الأسرية تبع وزارة التضامن».

وأفاد بأن المرتبة السادسة والأخيرة هي الرغبة في النمو أو «الرغبة في النضج النفسي»: «لو معنديش رغبة في نموي ونضجي واتطور وأتعرف على الطرف الآخر صح عمر ما العلاقة هتكتمل».