خطوات لحماية بشرتك من أشعة الشمس الضارة.. «ارتدي هذا النوع من الملابس»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يعاني العديد من الالتهابات الجلدية والحروق عند التعرض لأشعة شمس فصل الصيف الحارة، خاصة مع التنقل من مكان لآخر، فإذا كنتِ ترغبين في تجنب الضرر الذي يمكن أن يسببه التعرض لأشعة الشمس غير المحمية، مثل ظهور التجاعيد والبقع الداكنة والجفاف والشيخوخة المبكرة، فمن المهم اتخاذ بعض الخطوات لحماية صحة بشرتك سريعا.

خطوات لحماية بشرتك في فصل الصيف

ووفق ما عرض موقع «sublimepros» العالمي، نقدم لكي مجموعة من النصائح للعناية بالبشرة لمساعدتك على العناية ببشرتك حال تضررها من التعرض لأشعة الشمس في فصل الصيف.

1- استخدام الواقي من الشمس

على الرغم من أننا نعلم أن وضع الكريم الواقي من الشمس مهم للغاية، إلا أنه هناك دراسة حديثة وجدت أن قلة من الرجال والنساء هم من يطبقون ذلك بالفعل على بشرتهم قبل الخروج في الهواء الطلق، لكنه من الضروري حماية بشرتك باستخدامه قبل التعرض لأشعة الشمس، وعليكِ التأكد من اختيار واقي من الشمس بمعامل حماية 30% على الأقل ويحمي من الأشعة فوق البنفسجية الطويلة والمتوسطة.

2- الملابس والأكسسوارات

عندما يكون الجو حارًا ومشمسًا، قد تشعري أنه يجب أن ترتدي ملابس خفيفة وبسيطة، لكن تغطية بشرتك من أفضل الطرق لحمايتها خلال أشهر الصيف، وعند الإمكان ارتدي ملابس فضفاضة ذات ألوان فاتحة مصنوعة من أقمشة طبيعية، مثل القطن أو الكتان.

3- النظارات الشمسية

تساعد بعض الملحقات أيضًا في حماية بشرتك، إذ تساهم النظارات الشمسية ذات الحماية من أشعة UVA وUVB على مواجهة أضرار أشعة الشمس على الجلد حول العين، بينما توفر قبعة واسعة الحواف الحماية التي تشتد الحاجة إليها لبشرة الوجه والأذنين والرقبة.

4- الظل خلال ساعات الذروة

تكون الشمس في ذروتها بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً، لذلك عليكِ تجنب الأشعة الخارجية الممتدة خلال ساعات الشمس الشديدة، وذلك من خلال البحث عن الظل للحفاظ على بشرتك.