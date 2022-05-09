شقيقة بسنت شوقي توجه لها رسالة بعد زواجها: لسه مش قادرة أستوعب «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حفل زفاف ضخم وسبقه «حنة» على الطراز اليوناني، هكذا كانت مراسم بسنت شوقي ومحمد فراج، للاحتفال بليلة العمر، وسط ذويهم وأصدقائهم المقربين من الوسط الفني وخارجه، إذ تحدث الجميع عن ذلك الحفل شبه الأسطوري كما وصفه البعض، وإطلالات العروس المختلفة وأناقتها، حتى تصدر الثنائي محركات البحث المختلفة، محتلين التريند.

رسالة مؤثرة من شقيقة بسنت شوقي بعد زفافها

وشاركت شقيقة العروس الفنانة داليا شوقي، صور من جلستي التصوير التي خضعت لها شقيقتها بسنت شوقي وبعض من الصور الملتقطة لها في حفل الزفاف، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، موجهةً لها رسالة مؤثرة والتي تفاعل معها العديد من المتابعين.

وتحدثت الفنانة داليا شوقي، عن علاقتها بشقيقتها بسنت شوقي، في تدوينتها المؤثرة: «اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير، اللهم آمين»، موجهة رسالة توصية للعروسين: «خلي بالكوا من بعض حبايبي، يا رب يحفظكم ويسعد قلوبكم، دايما وأبدا، مبروك يا حبايب قلبي، ألف مليون مبروك يا رب».

«قلبي فرحانلك يا حبيبة قلبي ولسه مش قادرة أستوعب».. بتلك العبارة واصلت الفنانة داليا شوقي، حديثها عن شقيقتها ووصف جمالها في حفل الزفاف: «بحبك أوي يا بسنت، يا صاحبة أجمل وأحن عيون في العالم، وأحلي ضحكة في الوجود، وزي ما مامي دايما بتقول ياللي قلبك من ذهب».

حفل زفاف بسنت شوقي ومحمد فراج

إطلالات مختلفة ظهرت بهم الفنانة بسنت شوقي خلال حفل زفافها، الذي أقيم في منطقة سهل حشيش، في الغردقة، والذي حضره عدد كبير من نجوم ونجمات الفن من أصدقاء العروسين، وارتدت العروس فستانين مختلفين، أحداهما أبيض طويل من خامة الستان، مع أكمام أكستنشن وشابوه، بالإضافة لفستان ثان من تصميم خاص لها.