تقاليع الزواج على طريقة بسنت وفراج.. بدأوها يوناني وختموها بمتمم العهد

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حفل كبير بالليلة التي سبقت الزفاف، كانت على التراث اليوناني، بملابس تشبه الحضارة اليونانية من العروسين وحتى الحضور، ثم حفل زفاف كبير أشبه بالحفلات الأوربية، بدأ بتبادل الوعود أمام أحد الشهود، الذي قام بدور مُتمم العهد، هكذا أثار حفل زفاف العروسين محمد فراج وبسنت شوقي جدلًا واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية، ليس فقط لتلك المظاهر المختلفة، ولكن لإقامة الحفل عقب أشهر طويلة من عقد القران الكبير.

تقاليع الزواج على طريقة بسنت وفراج

وفور انتهاء الحفل، بات الكثير يتحدث عن موضة حفل الزفاف، وهل يمكن للفتيات اتباعها من عدمها؟

وفي هذا الصدد، أكدت شيري جلال، منظمة حفلات الزفاف، أن فكرة حفل الزفاف، تتبع موضة العام، وهي الحفل الـOPEN AIR: «جنب البحر بمناظر طبيعية وديكور يوناني استوائي وبسيط مع كوشة معتمدة على الزهور والاعتماد على لون موحد، بالاضافة لممر متزين بأشكال الزهور وورق الليمون، كل ده موضة السنة دي اللي ممكن تستفيد منها بنات كتير».

الحنة على الطريقة اليونانية

أما عن موضة ليلة الحنة، التي تألقت بها بسنت شوقي، بفستان نحاسي بسيط، أكدت منظمة الحفلات لـ«هُن» أن الحفل كان على الطريقة اليونانية: «اعتمدوها في لبسهم ومع الصندل عشان ده طقوس يوناني قديم في الملابس المريحة الطبيعية، كمان فساتين المعازيم زي اليونان، اعتمدوا فيها على الألوان الحيادية، مع ديكور على الطراز اليوناني وفساتين فضفاضة، مع التمثال الإغريقي كلها أمور متناسبة جدًا مع بعض».

متمم العهد عادة أجنبية

وعن كلمة العروسين محمد فراج وبسنت شوقي التي تبادلوها خلال الحفل، أكدت شيري جلال أن الأمر يعود لعادات وطقوس الأجانب: «متمم العهد زي شاهد على كلامهم، بيقفوا قدام بعض وبيقولوا كلمه تعهد وتوصف الحب ما بينهم وإخلاصهم لبعض، وده بيحصل مع الغرب».

هل تلك الموضة تناسب جميع الفئات؟

وأجابت منظمة الحفلات على السؤال: «آه عادي، بس احنا عندنا مش أي حد بيفضل الحاجات دي، مش بيحبوا دايمًا يخرجوا عن المألوف، إلا الناس المرفهة والمشاهير اللي حابة تغير فكرة الفرح».