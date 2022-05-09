أبراج بنات لديها حظ في الحب حتى 28 مايو.. شوفي فرصتك إيه

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تهتم الكثير من النساء بمعرفة الحظ الخاص بهن في الأبراج، وتحديدا على الصعيد العاطفي، وربما لا تعلم الكثيرات أن وجود كوكب فينوس في الحمل من يوم 2 مايو حتى 28 مايو يعطي حظًا في الحب للفتيات، بحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

وتقدم عبير فؤاد خبيرة الأبراج عبر «هن» أبراج البنات اللاتي لديهن حظ في الحب منذ يوم 2 مايو من الشهر الجاري حتى يوم 28 مايو فيما يلي بالتفاصيل.

5 أبراج بنات لديهن حظ في الحب بشهر مايو

برج الحمل

شرحت خبيرة الأبراج أن صاحبة برج الحمل ستكون هذه الفترة لها مناسبة للارتباط كون ولديها سحر وجاذبية، وتستطيع الفتاة جذب الجنس الآخر.

برج الأسد

أصحاب برج الأسد من الممكن أن يجمعهن سفر مع الطرف الآخر المرتبطة به، وفي حال عدم ارتباط الفتاة من الممكن التعرف على شخص لذا عندما يتم عرض عليها أي رحلة سفر لا ترفض.

برج القوس

صاحبة برج القوس لديها فرصة لإصلاح علاقتها بالشخص المرتبطة به «لو أمهات من برج القوس هيبقى عندهم فرصة للتواصل والتفاهم بصورة أفضل مع أولادهم».

برج الجوزاء

من الممكن أن تتحول علاقة صداقة بين امرأة برج الجوزاء وصديق لها لعلاقة حب حتى يوم 28 من شهر مايو الجاري لذا من الممكن الخروق والانطلاق مع الأصدقاء للحصول على الفرصة.

برج الدلو

تمتلك صاحبة برج الدلو لباقة وشجاعة في التعبير عن مشاعره الأساسية وفرص للاقتراب بود وذكاء من الطرف الآخر «لو راجل من برج الدلو ممكن يبقى فرصة لي يعترف بحبه للطرف الآخر لأنه هيكون برده عنده جرأة وشجاعة وروح مبادرة في الفترة دي».