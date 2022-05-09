إزاي تبقي فتاة مثالية في 11 نقطة.. «ابعدي عن النميمة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصرفات وصفات كثيرة يجب أن تكون موجودة في كل امرأة وربما تتجاهلها البعض الأمر الذي يضعهن في مواقف محرجة أو ينفر المحيطين بهن بسببها بدون معرفة ذلك.

وتقدم خبيرة الإتيكيت إيمان عفيفي 11 نقطة يجب على كل فتاة الالتزام بها والسير عليها لتكون المرأة المثالية التي تمتلك على أنوثة صحيحة غير مبتذلة.

11 نقطة لامرأة مثالية

- البُعد تماما عن الكلمات الخاطئة مثل السب أو استخدام جمل بذيئة.

- يجب التحكم جيدا في الأعصاب عند الغضب، فمن المهم جدا أن تكون المرأة هادئة ومتزنة وتتصف بالأدب والأخلاق.

- عدم التحدث بصوت عال تصرف غير أنثوي ويجب مراعاة شعور الآخرين عند الكلام.

- يجب على كل امرأة أن تكون على إطلاع والمعرفة من خلال القراءة والسفر والاستكشاف أي تمتلك قدرة كبيرة من الثقافة حتى تستطيع برز شخصيتها.

- الحفاظ على المظهر من الأمور الهامة جدا، أي الحرص على النظافة الشخصية من تنظيف الأظافر ورائحة الفم الكريهة وكذلك رائحة الجسم، والاهتمام بالمظهر الخارجي أيضا من ملابس وإكسسورات ومكياج بسيط.

-لا تكوني شخصية انتقامية أو حقودة يجب أن تتمتعي بالرضا، وتستطيعي الوصول إلى ذلك من خلال محاولتك الدائمة أن تصبحي الشخص الأفضل.

خبيرة الإتيكيت: لا للسخرية

- الابتعاد تماما عن السخرية من الآخرين سواء في التعليم أو الأخلاق أو غيرهما ولكن يمكن التصحيح للطرف الآخر بطريقة مناسبة بعيدا عن الضحك عليه، وفقا لوصف خبيرة الإتيكيت.

- الامتناع عن النميمة كونها من العادات السيئة والتي قد تضعك في مواقف صعبة وتسبب مشاكل.

- عدم الإفراط في وضع المكياج أو العطور.

- المشي والجلوس بشكل مستقيم.

- يجب معرفة كيفيفة التعامل مع الآخرين والتواصل معهم بسلوك جيد، بحسب إيمان عفيفي.