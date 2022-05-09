«الصحة» تكشف المرض الأكثر انتشارا بين الأطفال.. يقلل تركيزه ويدهور دراسته

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعاني الكثير من الأمهات من قلة تركيز أطفالهن، وتحصليهن الدراسي المتأخر، ويبدأن بإلقاء اللوم على أبنائهن دون النظر إلى الأسباب الأخرى التي تقع عليهن دون علم، من بينها إصابة الأبناء ببعض الأمراض التي تفقدهن التركيز، على رأسها «الأنيميا»، حسبما أشادت وزارة الصحة والإسكان المصرية.

الأنيميا أكثر الأمراض انتشارا بين الأطفال

ووضحت وزارة الصحة والإسكان المصرية أن مرض الأنيميا من أكثر الأمراض انتشارًا بين الأطفال، وهو عبارة عن نقص في كريات الدم الحمراء لدى جسم الطفل، والتي تحتوي على عنصر الهيموجلوبين الذي يدعم الأكسجين لجميع أجزاء الجسم.

وأكدت «الصحة» أن إصابة الطفل بالأنيميا تؤثر على صحته، وتظهر أعراضها فيما يلي:

- الكسل.

- قلة التركيز.

- الخمول.

- تدهور التحصيل الدراسي لدى الطفل.

- شحوب البشرة.

- التعب والإرهاق المستمر.

علاج الأنيميا

وتابعت وزارة الصحة والإسكان أنه لعلاج الأنيميا يلزم تعويض عنصر الحديد الذي يفقده الجسم، حتى يستطيع إنتاج كريات الدم الحمراء من جديد، وتعاد صحة الطفل إليه نم جديد، إذ يعتبر السبب الرئيسي للإصابة بمرض الأنيميا هو سوء التغذية.

وقال الدكتور رفعت الجابري استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إنه يحدد علاج الأنيميا حسب نسبة الهيموجلوبين لدى الطفل، فإذا كان منخفضا بنسبة كبيرة يحتاج جسم الطفل إلى تناول عنصر الحديد، ومتابعة تحسن الطفل عقب مرور شهرين.

نصائح لتجنب إصابة الطفل بالأنيميا

ونصح «الجابري» الأمهات باتباع النصائح التالية لتجنب إصابة الطفل بالأنيميا:

- عمل فحوصات دورية على الطفل.

- الحرص على تناول الأطفال للأغذية التي تحتوي على عنصر الحديد.

- الاهتمام بالمكملات الغذائية، وإضافتها إلى الأطعمة بنسبة قليلة «اخدعي طفلك من غير ما ياخد باله».

- قدمي لطفلك الأطعمة الغذائية التي تحتوي على فيتامين سي.

- الحرص على تناول الطفل للفواكه الطازجة بأنواعها المختلفة.