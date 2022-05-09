هكذا تعتني ببشرة طفلك في الصيف.. 7 نصائح مهمة للأمهات: «احذري بودرة التلك»

القاهرة - سمر حسين - ماما

من المعروف أن بشرة الأطفال من أكثر أنواع البشرة حساسية، والتي تحتاج إلى اهتمام كبير من قبل أمهاتهن، خاصة مع فصل الصيف الذي يعرض البشرة للجفاف أو الالتهابات التي تهيج الجلد.

نصائح للعناية ببشرة طفلك في الصيف

وللعناية ببشرة طفلك خلال فصل الصيف، وحمايتها من الإصابة بالجفاف أو الالتهابات التي تسبب له آلام وإزعاج، يلزم عليك اتباع النصائح التالية، وفقًا لموقع «Very Well Family»:

- احرصي على تحميم طفلك بشكل منتظم عند ارتفاع درجة حرارة الجو، إذ يفضل من مرة إلى اثنين خلال اليوم، حتى تساعديه على الشعور بالراحة والاسترخاء بشكل أفضل، ولكن انتبهي لتنظيف طيات الإبط والرقبة لدى طفلك خلال الاستحمام.

- اجعلي الملابس القطنية هي أساس دولاب طفلك خلال فصل الصيف، نظرًا لأن الأنواع الأخرى بإمكانها أن تصيب الطفل بالطفح الجلدي مع ارتفاع درجة الحرارة.

- يمكن الحد من إصابة بشرة طفلك باجفاف، من خلال منح جسمه السوائل من وقت إلى آخر، ولكن يمنع عمل ذلك عن الرضع ممن تقل أعمارهم عن 6 أشهر، إذ يفضل العناية بهم من الخارج فقط، وعدم تعرضهم للحرارة قدر الإمكان.

- احرصي على ابقاء طفلك داخل المنزل، وفي الأماكن الداخلية البعيدة عن درجات الحرارة حتى تتجنبين إصابة الجلد بالطفح الجلدي، أو تعرق الطفل.

- انتبهي عند استخدام بودرة التلك، لأنها من المعرةف أن من الوسائل الفعالة للحفاظ على بشرة الأطفال الجافة، ولكنها في كثير من الأحيان تسبب أضرارًا على بعض الأطفال المصابون بحساسية منها.

- يمكنك استخدان نوع زيت مناسب إلى بشرة طفلك، يحدد من قبل الطبيب المتخصص، وادهنيه عقب انتهائك من استحمام الطفل.

- انتبهي لأنواع غسول طفلك الذي تستخدميه، بأن لا يحتوي على عناصر كيميائية حتى لا تتفاعل مع درجة حرارة الجو المرتفعة، مما يضاعف الأضرار التي يصاب بها الجلد.