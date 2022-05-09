عضو لجنة المرأة بـ«المحامين» تطالب السيدات بمعرفة مرتبات أزواجهن

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت المحامية مها أبو بكر، عضو لجنة المرأة بنقابة المحاميين، إن بعض السيدات يواجهن بعض الأزمات عند حصولهن على الميراث، منها تقييم أرضها بالمال إذا رغبت في الزواج من زوج خارج العائلة رغم أنها لا تريد بيعها.

مطالبة السيدات بمعرفة مرتب زوجها

أضافت المحامية خلال اسضتافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» على قناة DMC مساء اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية سناء منصور، أنها تطالب السيدات بأن تعرف مرتب زوجها، موضحة أن كل شيء يجب كتابته قبل الزواج لأن هذا الاتفاق هو الذي سيجرى الاحتكام إليه عند الطلاق.

تناول مشكلة المرأة في مسلسل فاتن أمل حربي

وأوضحت عضو لجنة المرأة بنقابة المحاميين، أن مسلسل فاتن أمل حربي الذي عرض في رمضان 2022 تناول مشكلة المرأة في الطلاق، ولكن لم يتطرق إلى إمكانية عدم إعطاء الرجل لطليقته ملابسها ولا ملابس أطفالهما، وتصبح بدون مأوى وليس لديها مصدر للإنفاق، مشيرا إلى أن هناك غياب في القوانين في هذه النقاط، ولا يمكن للمرأة أن تنفق بمجرد طردها من المنزل ويمكن أن تحصل على طلب التمكين بعد 4 شهور من الطلاق.

بعض الحقوق من حق الأب فقط

وأشارت عضو لجنة المرأة بنقابة المحاميين، إلى أن الولاية التعليمية من حق الأب وليس الأم، ويمكن أن تحصل عليها الأم عند وقوع نزاع، لافتة إلى أنه عند إثبات النزاع ينقل الولاية التعليمية إلى الأم، مؤكدة أن بعض النزاعات تحدث بين أم لديه جنسية أخرى وزوجة مصرية ويصعب الوصول إليها ويسافر قبل إتخاذ الإجراءات القضائية ضده، كما أن القانون يمنع فتح السيدات حسابات بنكية لأولادها وإدارتها.