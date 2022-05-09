زوج مصري يستغيث من حماته: «جبتها تعمل عمرة مش عاوزة ترجع تاني أبلغ عنها؟»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

«لو سمحتم أنا جبت حماتي زيارة، ورافضة تنزل مصر، عاوزه تقعد للحج وبتدورعلى شغل معاها كل المحاولات علشان تروح مقدرتش عليها، إيه الحل أعمل بلاغ في الشرطة وأخلي مسؤوليتى ياريت تفيدوني؟».. كلمات حملت استغاثة عاجلة من أحد الأزواج المصريين، عبر الصفحة الرسمية لـ «الجالية المصرية بالسعودية» يستغيث من والدة زوجته التي أحضرها لمقر عمله بالمملكة العربية السعودية، لأداء العمرة، لكنها رفضت العودة للبلاد، بحجة رغبتها في الاستمرار حتى إتمام فريضة الحج.

تفاعل وسخرية.. بلغ عن بنتها

وعلى الفور تفاعل الرواد مع المنشور المتداول إذ نصحه العديد من الرواد بالإبلاغ عن حماته، بل نصحه البعض بمحاولة إيجاد فرصة عمل لها.

وعلى الجانب الآخر سخر البعض من الأمر، معلقين: «بلغ عنه وعن بنتها كمان».

ما هي الغرامة المُلزمة على الزوج؟

وتواصل «هن» مع الصفحة الرسمية لـ «الجالية المصرية بالسعودية»، التي أكدت الضرر الذي سيقع على الزوج في هذه الحالة، قائلة: «طبعا لو ما نزلت غرامة 700 ريال وترحيل ولو المدة طولت الغرامة تصل إلى 15 ألف ريال مع ترحيل ليها ولزوج بنتها مع بصمة إبعاد من المملكة نهائيا».

وحول إمكانية المكوث بالسعودية حتى وقت الحج: « تقدر تقعد مخالفة ولكن الحج لا يمكن لأي حد الدخول بدون تصريح، واللي يتمسك مخالف بياخد ترحيل وإبعاد مدة 10 سنوات».