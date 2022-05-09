علي غزلان ينشر صورة لزوجته عبر الشاشة: «مراتي حققت حلمها»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

نشر الطبيب واليوتيوبر، علي غزلان، صورة جديدة لزوجته، ملكة جمال مصر السابقة فرح شعبان، خلال تقديمها أول برامجها «انتي»، والتي تعد أول تجاربها الإعلامية على الشاشة الصغيرة.

وكتب علي غزلان، تعليقا عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: قائلًا: «النهاردة مراتي حققت حلمها وبقت مذيعة، والنهاردة كانت أول حلقة من برنامجها (انتي)» .

وتابع «غزلان»: «اتخرجت من إعلام وسعت واجتهدت وعافرت لحد ماربنا أراد ووصلت للي بتحلم بيه، فخور بيكي لاخر يوم في عمري، فخور كأن الإنجاز ده إنجازي أنا، وليه لأ، مهو أنا وانتي بقينا واحد خلاص».

واختتم اليوتيوبر حديثه: «من نجاح لنجاح وأشوفك أنجح بنت في العالم».

حفل زفاف علي غزلان وفرح شعبان

وكان علي غزلان، احتفل بزفافه على فرح شعبان في ديسمبر الماضي، داخل أحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل، وأحيا الحفل العديد من النجوم والنجمات، على رأسهم محمد شاهين، بوسي، أمينة، محمد قماح، وغيرهم.

شهر عسل ورسالة رومانسية

كما شارك الثنائي، متابعيهم بتفاصيل رحلات شهر العسل في الكثير من الدول حول العالم بداية من جزر المالديف، وباريس وإيطاليا وألمانيا، وغيرها من البلاد.

كما وجه اليوتيوبر رسالة لزوجته، قائلا: «إنك تلاقي حد ماسك في قلبك قبل إيدك، وإنك تلاقي اللي فاهمك وخايف على زعلك، ومتهونش على قلبه أبداً مهما يحصل بينكوا، ولما تلاقي اللي يحبك بالأفعال قبل الكلام، واللي يخليك تحب نفسك وتتغير للأحسن باهتمامه وحبه يطمنك بإنه جنبك، فـ ده هو الرزق الحقيقي، وأعظم شعور في الكون».