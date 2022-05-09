ليلى علوي تتصدر الترند بإطلالة صيفية.. والجمهور: «عندك 25 سنة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

التقطت الفنانة ليلى علوي مجموعة من الصور التي لفتت انتباه الجمهور إلى حد كبير، بعد نشرها لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مما جعلها تتصدر الترند خلال الساعات القليلة الماضية، إذ ظهرت بإطلالة صيفية كلاسيكية من اللون الأسود والأبيض.

إطلالة صيفية جديدة للفنانة ليلى علوي

وجاءت إطلال الفنانة ليلى علوي بفستان قصير ممتزج من اللونين الأسود والأبيض الذي يظهر على هيئة ورود، وذو أكمام قصيرة، للدلالة على الإطلالة الصيفية، مما ساعدها على إبراز أنوثتها ورشاقتها.

واعتمدت في إطلالتها على وضع أحمر الشفاه الصريح، بالإضافة إلى الميكب الهاديء الذي ساعدها على إبراز جمالها الطبيعي الذي يخطف الأنظار، كما ارتدت حذاء كعب عال من اللون الأسود والأبيض الذي يتماشى مع إطلالة الفستان.

وظهرت الفنانة ليلى علوي بتسريحة شعر مموج، ينسدل على الجانب والظهر، مما زاد إطلالتها رقًة، وأناقة، مما جعلها تنال استحسان وتفاعل الكثيرون من المتابعين والجمهور، وكان من أبرز التعليقات: «الناس بتكبر يبان عليهم، وأنت لسه عندك 25 سنة».

مهرجان القاهرة السينمائي لعام 2022

جدير بالذكر أن الفنانة ليلى علوي تألقت بظهورها خلال ثاني أيام عقد مهرجان القاهرة السينمائي لعام 2022، إذ ظهرت بنفس الفستان الذي أثار اعجاب الجمهور والحضور في ذلك الوقت، لإبرازه أنوثتها.

وكعادتها، تحرص دائمًا على مشاركة متابعيها وجمهورها لحظاتها السعيدة، وإطلالتها المتميزة والجذابة التي تخطف الأنظار.

آخر أعمال الفنانة ليلى علوي

ويعد آخر ظهور فني للفنانة ليلى علوي هو مشاركتها في مسلسل دنيا تانية الذي تجسد دور مديرة مدرسة، وتتعرض إلى الطعن والخيانة من كل المحيطين بها، من قبل زوجها وابنة عمها وشريكتها في الشركة الخاصة بهن، وصديقتها التي تتزوج من زوجها.