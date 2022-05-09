محمد معارك «الزوج الوفي»: «الست قنديل البيت ولو كانت نكدية.. وهذا أصعب موقف مريت بيه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حل المهندس محمد معارك، المعروف بالزوج الوفي، ضيفا على الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عز الدين وهبة الأباصيري، باللون الأسود، في حلقة اليوم من برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، على قناة cbc، للحديث عن تجربة الـsingle father، مشيرًا إلى أن أرملته توفت منذ قرابة 3 سنوات، وتركت له مالك وخديجة، وهما توأم يبلغ من العمر 11 عاما.

الأم لا تعوض

وأكد: «من المستحيل أن يعوضهما شيء عن أمهما، وأحمد الله على أننا لم نتعرض لأي مرض نفسي بسبب وفاتها، وعندما ماتت لم أعد أتعامل كرجل، إذ أصبحت أتجنب الغضب قدر المستطاع، وصرت ملزما بالسماع لمشكلاتهما كثيرًا .. الأم متتعوضش، وأنا مبتدش أزعق إلا بعد فترة واتعودت أشد عليهم امتى».

وأشار إلى أنّ زوجته ماتت في يناير 2020، واعترف بأنه فكر في الزواج من سيدة أخرى، لكن الأمر كان صعبا عليه، ولم يستطع أن يتزوج امرأة أخرى غير زوجته الراحلة.

تفاصيل مؤلمة

وأكد خلال حواره ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، أن أصعب موقف مرّ عليه هو موت زوجته: «الولاد كانوا بيقولوا وحشتني ماما، ودي كانت من أكتر الحاجات اللي بتعذبني، فلازم أطبطب وأحضن، وخاصة إن مالك مرتبط بأمه أكتر».

وواصل: «مالك كان بينام جنب مامته، وكان متعود يضع يده على رقبتها، ولما الراجل مراته بتموت، بتجرحه في قلبه حتى لو مفيش وفاق، الست قنديل البيت ولو كانت نكدية أو بتزعق او أي حاجة».