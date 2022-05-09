8 علامات تدل على وجودك مع شريكة حياة «توكسيك».. تطلب الاهتمام دائما

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

الكثير من الرجال تهدم حياتهم، وتدمر طموحاتهم التي خططوا لتحقيقها مع شريكة حياتهم بعد الزواج، إذ ينقلب حال العديد من الزيجات بمجرد غلق الأبواب، وتظهر حقيقة الأشخاص، إذ لا يحتاج أي من الطرفين إلى التمثيل على الآخر، وهو ما يكسر طموح وآلام العديد، ولا تكون المرأة هي الضحية في جميع القصص، فالرجال نصيب أيضًا.

علامات وجودك داخل علاقة سامة

لذا يوضح «هن» مجموعة من الإشارات التي تنبهك أنك مع الشريك الخطأ، وفقًا لموقع Bustle:

- من المفترض حدوث العديد من العلامات في العلاقة والتي تدل أنك مع الشخص الغلط، وعلى الرغم من ذلك لا يكون الأم واضحًا لقلبك، ويعد من أول هذه الأشياء هي إهمال الشريك لما تلومه عليه، ولا يغير من مخاوفك تجاه علاقتكما.

- إذا كانت شريك حياتك تفضل قضاء الكثير من الوقت مع أصدقائها، ولا تطلب منك الخروج معًا أو التنزه فإن ذلك يعني أنها تعيش في علاقة مع شخص لا تحبه، والتواجد معه من الأمور الروتيية المفروضة عليها.

- تفكر في التنازل دائمًا وقبول تخطي العديد من المشكلات بينك وبين شريكة حياتك، خوفًا من تملك الوحدة منك عقب ترك شريك الحياة.

- يساعدك الوجود في داخل العلاقة الصحيحة على التركيز لتحقيق أهدافك، والنجاح، على عكس العلاقة الخطأء تشعر بالوقوف مكانك كلما امتدت مدة العلاقة.

- تفعل دائمًا أشياء غير مفهومة، تؤدي غالبًا إلى الشجار الذي يسبب انقطاع تواصلكما معًا.

- تحكي للكثير من الأشخاص القريبين منها عن تفاصيل علاقتكما، وتتحدث عنك بالسوء دائمًا.

- تحتاج منك الاهتمام دائمًا، وإرسال الرسائل النصية باستمرار والاتصال، على الرغم من أنها لا تفعل ذلك.

- تهتم براحتها دون النظر اليك، وعند حدوث مشكلات تكون هي الضحية دائمًا داخل العلاقة.