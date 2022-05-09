مذيعات «الستات مايعرفوش يكدبوا» يرتدين الأسود حدادا على الشهداء: «حقهم هيرجع»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ظهرت الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عز الدين وهبة الأباصيري، باللون الأسود، في حلقة، اليوم، من برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، على قناة cbc، حدادا على شهداء الهجومَ الإرهابيَّ الذي استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 آخرين أمس، السبت.

وقالت الإعلامية إيمان عز الدين: «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، تعازينا القلبية لمصر والمصريين ولكل أم شهيد أستشهد بفعل الإرهاب الغادر الهاشم، عملية إرهابية حقيرة تمت بالأمس، ولكن القصاص واجب، وحق الشهداء هيرجع زي كل مرة، إنها حرب مصر والمصريين ضد الإرهاب، ووقت الحرب كلنا جيش».

المصاب جلل ووجع قلب المصريين كلهم

وقالت الإعلامية منى عبدالغني: «المصاب جلل ووجع قلب المصريين كلهم بلا استثناء، وأقدم التعازي لأهالي الشهداء، ربط الله على قلوب أمهاتهم، ونحتسبهم عند الله شهداء، الرئيس والجيش المصري لن يتركوا حق الشهداء، وسيقتلعوا الإرهاب من جذوره بإذن الله، وكل المحاولات الإرهابية في كل شبر من مصر لن تتمكن من مصر أو شعبها».

وأشارت، إلى أنّ العالم العربي والعالم كله نعى شهداء الشعب المصري، مؤكدةً: «هنقدر على الإرهاب بإذن الله».

كما أكدت الإعلامية هبة الأباصيري، أنّ يوم الأمس كان حزينا على كل طوائف الشعب المصري ودول عربية وغير عربية شاركتنا التعازي.

القصاص العادل والعاجل

وأردفت: «لا نملك إلا أن نقول لله الأمر من قبل ومن بعد وحسبنا الله ونعم الوكيل، بفضل الله وبفضل رجال قواتنا المسلحة، هم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، قدموا أرواحهم وضحوا ونالوا الشهادة، لكننا واثقون في رجال الجيش، وأنهم سيقدمون لنا القصاص العادل والعاجل من أهل الشر والإجرام، وفي انتظار القصاص قريبا جدا».