مرض الشيف بوراك يحير متابعيه بعد ظهوره بملابس العمليات.. «مش أول مرة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثار الشيف التركي الشهير بوراك الجدل مؤخرا، عبر العديد من منصات التواصل الاجتماعي، بعدما نشر صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وهو على سرير المرض مرتديا ملابس الاستعداد للدخول إلى غرفة العمليات، داخل إحدى المستشفيات، وسرعان ما تساءل الكثيرون من المتابعين عن مرض الشيف بوراك.

وما إن مرت عدة ساعات حتى تصدر مرض الشيف بوراك حديث رواد السوشيال ميديا.

حقيقة مرض الشيف بوراك

وكان الشيف بوراك أفزع جمهوره ومتابعيه، بعدما نشر صورته داخل إحدى المستشفيات، وعلق موضحا أنه يجري مجموعة من الفحوص للاستعداد لإجراء عملية جراحية، لم يكشف عن تفاصيلها بعد.

لكن مازالت تفاصيل مرض الشيف بوراك غير معلومة أمام متابعيه، إذ أنه لم يعلن عنها بعد، واكتفى بالتوجه بخالص الشكر لمتابعيه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «انستجرام»، الذين سارعوا بالتمني بالشفاء العاجل له.

وجاءت الآلاف من التعليقات من قبل المتابعين بالشفاء العاجل للشيف الشهير من بينها، «نتمنى لك الشفاء في أقرب وقت»، «الله يشفيك ويعافيك»، «سلامتك»، «الله يعافيك وتتحسن قريبا»، «ربنا يشفيك وتقوم بالسلامة لكل محبيك في الوطن العربي».

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي يتعرض خلالها «بوراك» لأزمة صحية، ففي العام الماضي، تعرض لأزمة صحية بعد شعوره بالاختناق، وذلك إثر مشاركته في إخماد الحرائق بإحدى الولايات التركية.

معلومات عن الشيف بوراك

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن الشيف الشهير بوراك، وفق حسابه الرسمي على موقع «انستجرام»:

- الشيف بوراك واحدا من أشهر شيفات الطبخ حول العالم.

- يتابعه عبر حسابه على منصة «انستجرام»، نحو 34 مليون شخص.

- يشتهر بتقديمه العديد من وجبات الطعام الشهية في كميات هائلة وبطرق مبتكرة وبسيطة.

- يساهم في التبرع بالعديد من وصفاته لصالح اللاجئين في عدد من المخيمات حول العالم.

- ينجذب إلى وصفاته الملايين من الأشخاص حول العالم، وذلك بسبب طرقه المميزة في تقديمها.