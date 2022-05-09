الدكتور مبروك عطية يرد على سؤال: «لماذا تتزين الزوجة لزوجها؟»

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

ظهر الداعية الإسلامي الدكتور مبروك عطية في مقطع فيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ليطرح سؤالًا وهو: لماذا تتزين الزوجة لزوجها؟، ويجيب عليه.

ووجه مبروك عطية سؤالًا لمتابعيه خلال بث مباشر عبر «فيسبوك»، قائلًا: «لماذا أمر الإسلام الزوجة بأنها تتزين لزوجها وتخدمه وتضحك في وجهه؟»، وأجاب الداعية الإسلامي قائلا: «علشان يشتغل، النظر لما قال غايب عننا ويكتفون بالنظر إلى الحال، لأنه جوزها بس لا».

لماذا تتزين الزوجة لزوجها؟

وذكر «عطية» أنه يجب أن تعمل المرأة لزوجها كل ما تستطيع: «اللي تقدر عليه لأنه هيشتغل، هيجيب الأكل والكسوة ويودي للدكتور وتمن الصيدلية ويدفع فواتير كل حاجة، عايزين حد يخرج من عندك رايق لشغله عشان ينفع نفسك وشغله وأمته».

وتابع الداعية الإسلامي: «ماذا بعد الدلع من الزوجة؟، هيخرج فايق ورايق لشغله اللي هيجيب منه الأكل والكسوة».

مبروك عطية: عشان الراجل يتقن العمل عايز حياته تبقى فل

وتحدث «عطية» عن أهمية العمل، واستعان بقول الله سبحانه وتعالى: «وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ»، موضحًا: «ربنا سبحانه وتعالى يريد مننا نعمل وإحنا في قمة الارتياح والسعادة وهاديين، نروح شغلنا مش ناقصنا حاجة عشان نخلص الفكر ونركز لما إحنا مكلفون بأدائه على خير وجه».

وأنهى الداعية الإسلامي حديثه، مستعينًا بالحديث الشريف: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه»، متابعًا: « لو عايز تبقى فل وتمام، لازم تعمل بالحديث الشريف».