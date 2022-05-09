أول صورة لـ«خالد» وابنه مراد ضحيتا عقار مدينة نصر: «ماتوا في حضن بعض»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

أثار مصرع خالد كمال وابنه ضحيتا حريق مدينة نصر، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد سقوطهما من البلكونة خلال محاولة إنقاذ الأب روحه وفلذة كبده، ويبحث الناس عن هذه الحادثة محاولين معرفة التفاصيل ورؤية صور خاصة بهذه العائلة.

وتنشر «هن» الصور الأولى لخالد كمال وابنه «مراد»، الذي لقى مصرعه مع طفل آخر لزوجته من رجل آخر، في الواقعة التي حدثت في عقار بمدينة الواحة بمدينة نصر، فيما جرى إنقاذ الزوجة وشقيقها عن طريق رفعهما بالأحبال إلى الدور العلوي من خلال مساعدة الجيران والحارس وقوات الحماية المدنية.

صور تجمع بين خالد وابنه ووالده

كما تم إنقاذ أيضا طفلين آخرين من خلال حمالات التكييفات، إذ دخلا إلى الشقة المجاورة وأنقذهما الجيران، ووصلت المطافي وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق لإخماد النيران ولكن كان ابن الزوجة تفحم داخل الشقة فيما سقط خالد وابنه من البلكونة بعد أن اختل توازن الثنائي.

أبرز المعلومات عن خالد كمال

- لقى «خالد» مصرعه مع ابنه مراد بعد أن وقعا من البلكونة هربًا من النيران.

- خالد يبلغ من العمر نحو 37 عامًا.

- «خالد» بطل رياضي في لعبة كرة اليد.

- كان «خالد» يلعب أكثر من رياضة في النادي الأهلي.

- نعى أهالي مدينة نصر وأعضاء النادي الأهلي، الأب الراحل والذي كان مشهورًا بينهم.

- والد «خالد» كان يعمل قبطانًا بحريًا مصريًا، والذي توفى منذ عامين تقريبا فيما دخل الابن في حالة نفسية سيئة، وظل حزينًا على والده جدًا وتمنى أن يجمعه به الله، وعلى جانب آخر اعتبر البعض أن الله استجاب لدعائه وجمعه بوالده.