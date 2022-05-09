رونالدو وجورجينا يعلنان اسم طفلتهما الجديدة.. «البيت سعيد بيها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تكتمل فرحة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وحبيبته جورجينا رودريجيز الذي كان من المفترض أن تلد تؤمين لكن الموت خطف منهم طفلًا ولم تلد سوى ابنتها الصغيرة التي أعلنت عن اسمها في الساعات الأخيرة بعد اجتماع الأسرة من جديد والتي تضم خمسة أبناء، أكبرهم كريستيانو، والتوأمين إيفا وماتيو «4 أعوام»، وألانا مارتينا «3 أعوام» بالإضافة إلى الطفلة حديثة الولادة التي نشر والداها عدة صور لها بعد مرور أيام قليلة على ولادتها وذلك عبر صفحاتهم الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

إعلان اسم الطفلة

بعد فترة قصيرة من وفاة شقيق الطفلة الصغيرة التوأم، نشرت كلا من جورجينا رودريجيز وصديقها نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو عدة صور عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وتلك الصور لطفلة بملامح رقيقة تحمل على وجهها الصغير ابتسامة هادئة وتحت الصور علقت «جورجينا» باسم طفلتها «بيلا إزميرالدا» وهو اسم أميرة من أميرات «ديزني» ويعني في اللغة الإسبانية «زمردة»، لتحمل الطفلة اسمًا وملامح جميلة معًا، وعلق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على صورة أخرى نشرها عبر صفحته الرسمية على «إنستجرام» بعد اجتماع عائلته معًا واستبقال الطفلة الصغيرة، قائلا: «البيت السعيد.. أخيراً انضمت جيو والطفلة إلينا معا نريد أن نشكر الجميع على الإيماءات والتعبيرات الرقيقة، دعمكم مهم جداً وشعرنا جميعاً بالحب والاحترام الذي تحظى به عائلتنا، حان الوقت لنكون ممتنين للحياة التي رحبنا بها مؤخراً في هذا العالم».

وفاة طفل رونالدو

قبل إعلان رونالدو وجورجينا عن اسم طفلتهما الصغيرة «بيلا»، كان الشريكان يمران بفترة صعبة بعد وفاة شقيق الطفلة التوأم في رحم «جورجينا»، وكان الخبر صادما بالنسبة لرونالدو الذي كان ينتظر الطفلان بشوق كبير ويتمنى أن يراهم بخير، لكن الموت خطف منه طفله الذي تسبب في حزنه قائلاً:«ببالغ الأسى علينا أن نعلن عن وفاة ابننا الرضيع إنه أقسى شعور قد يشعر به أي شخص »

وأضاف قائلًا عن طفلتهمل الصغيرة :«إن ولادة طفلتنا تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة بأمل وسعادة.. نطلب الخصوصية في هذا الوقت الصعب، طفلنا الصغير أنت ملاكنا، سنحبك دائما».