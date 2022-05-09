طريقة عمل بسكويت البرازق.. مقرمشة وبالسمسم ومذاقها شهي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يبحث الكثير من الناس عن طريقة عمل بسكويت البرازق عبر محرك البحث جوجل، لمذاقه الشهي والمتميز، خاصة أنه من ضمن أشهر الحلويات الشامية أو السورية كما يطلق عليها، والتي تكون مقرمشة ومغطاة بالسمسم، وصغيرة الحجم، لذا فيما يلي يمكن معرفة كيفية عملها بسهولة.

ترصد «الوطن» فيما يلي طريقة عمل بسكويت البرازق بالتفاصيل والمكونات التي تحتاجها وكيفية التحضير، وفقا للشيف غادة التلي في برنامجها «زعفران وفانيليا» المذاع على سي بي سفرة.

طريقة عمل بسكويت البرازق

- مكونات بسكويت البرازق

2 كوب دقيق منخول.

¾ كوب سكر.

¾ كوب سمن.

¼ كوب زيت ذرة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

½ ملعقة صغيرة محلب.

½ ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

بيضة.

بياض بيضة.

كوب سمسم محمص.

كوب فستق حلبي مجروش.

طريقة تحضير بسكويت البرازق

- وعن طريقة عمل بسكويت البرازق، يتم وضع المكونات من السكر والبيضة والبيكنج بودر والمحلب والفانيليا ورشة الملح.

- وباستخدام المضرب اليدوي يتم خفق المكونات السابقة.

- بعد ذلك إضافة الزبدة بعد إذابتها والدقيق والزيت والتقليب باستخدام ملعقة خشبية.

- الاستمرار في التقليب حتى يتكون عجين طري ومتماسك.

- ثم العمل على تشكيل العجين على شكل كرات وتكون متساوية الحجم.

- ترك الكرات التي تم تشكيلها في الثلاجة لمدة 30 دقسقة.

المرحلة الأخيرة لبسكويت البرازق

- بعد خروجها من الثلاجة، العمل على وضعها من جهة واحدة في الفستق والضغط عليها للحصول على شكل الأقراص، ومن الجهة الثانية يتم دهنها ببياض البيض وتغميسها بالسمسم.

- المرحلة التالية، يتم رص البرازق في صينية مدهونة بالسمن على الاتجاه المُغطى بالفستق.

- تسخين الفرن على درجة حرارة 170 مئوية.

- وضع بسكويت البرازق على الرف الأسفل في الفرن للحصول على اللون الذهبي من الأسفل لمدة 6 إلى 10 دقائق تقريبا.

- وبعد ذلك وضع صينية بسكويت البرازق في الرف الأعلى تحت الشواية من أجل الحصول على اللون الذهبي من الأعلى ثم إخراجها من الفرن حينها تكون جاهزة للتقديم.