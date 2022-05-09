طريقة الحفاظ على كعك العيد ومدة صلاحية الكحك.. وصفة تقعد بالشهور

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة الحفاظ على كعك العيد تشغل بال السيدات خاصة مع وجود فائض عن حاجة الأسرة وانقضاء أيام عيد الفطر وانتهاء الإجازات، وعدم استهلاك الكحك والبسكوت والبتيفور بنفس الكمية، وتجهل الكثيرات طرق التخزين الصحيحة، ما يتسبب في تغيير رائحة أو طعم العك والبسكوت وغيره من حلويات العيد.

طريقة الحفاظ على كعك العيد

طريقة الحفاظ على كعك العيد توضحها الشيف دينا منصور، والتي نصحت السيدات بحفظه في الثلاجة أو الفريزر داخل علبة صاج، والبعد عن العلب البلاستيك والزجاج، لأنها غير مُحكمة ويمكن أن تتداخل فيها روائح الطعام الموجود في الثلاجة.

ونصحت الشيف دينا منصور، خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» على شاشة dmc، بحفظ كعك العيد داخل الثلاجة إن كانت الكمية قليلة، وداخل الفريزر إذا كانت الكمية الكبيرة: «السمنة اللي في الكحك هتتجمد شوية، فالكحكة هتبقى ناعمة وفي نفس الوقت فيها قرشة خفيفية»، وعن استخدام الصاج للحفاظ على كعك العيد أكدت بأنه مُحكّم، حتى أن أغلب محلات الكحك تقدمه في علب صاج لهذا السبب، وعند دخوله الثلاجة لا يتأثر بالروائح الموجودة، وهي أهم طرق تخزين كحك العيد.

مدة صلاحيه الكحك

كشفت الشيف دينا منصور عن مدة صلاحة الكحك داخل الثلاجة بعدما وصفت طريقة الحفاظ على كعك العيد السليمة داخل علبة صاج، يمكن حينها أن يظل في الثلاجة لمدة شهر، وفي الفريزر إذا كانت المدة أطول.

وعن أكل كحك العيد بعد إخراجه من الثلاجة فهو يمكث نصف ساعة في المطبخ ليأخذ درجة حرارة المطبخ ويمكن تقديمه حينها، ويكون بنفس طعمه الأصلي دون أي طعم أو رائحة متغيرة، بعد اتباع طريقة الحفاظ السليمة، ونصحت بعدم تخزين البسكوت لأنه لا يتحمل التخزين.

استخدامات لكعك العيد: يتعمل تشيز كيك

توجد أشكال كثيرة لكعك العيد ومن بينها كحك الشوكولاتة، والذي يمكن استخدامه في صنع حلويات أخرى، إذ يمكن طحنه بالكبة أو بالأيدي وفرده في أرضية صينية التشيز كيك، وإضافة نوع الكريمة المستخدم في التشيز كيك ومعه ربع معلقة ريحة كحك، حتى يمتزج طعم الكريمة بالكحك، وبدلا من الصوصات يوضع سكر بودرة، وإذا كان الكحك عاديًا وليس بالشوكولاتة فيمكن اتباع نفس الخطوات مع إضافة كاكاو للكحك.