أزواج سمية الألفي.. أحدهم استأذن فاروق الفيشاوي وقفلت السيرة بعد مدحت صالح

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سمية الألفي فنانة ذات طابع خاص وكانت من فتيات أحلام جيل الثمانينات والتسعينيات، لم تبعد عن الأضواء يوما رغم عدم مشاركتها في أعمال فنية، ولكن دائما علاقتها وزواجها خاصة من النجم الراحل فاروق الفيشاوي، والد ابنيها، محط الأنظار والحديث، ومن علامات التعجب في وجدان الجمهور لخصوصية هذه العلاقة التي لم تنقطع بالطلاق ولم ينقصها الحب والود يومًا، حتى أنها كانت حكايتها الرئيسية في كل لقاء تلفزيوني عن سمية الألفي وفاروق الفيشاوي.

مرض سمية الألفي.. والدعاء لها في كل جلسة كيماوي

مرض سمية الألفي، في الآونة الأخيرة، أعاد الأضواء عليها مرة أخرى مع طلب نجلها الفنان أحمد الفيشاوي الدعاء لها، لتكشف في تصريح لـ«الوطن»، أنها تخضع لجلسات الكيماوي للعلاج من السرطان، وأن ابنها أحمد يطلب من الجمهور الدعاء لها في كل مرة تخضع فيها لإحدى جلسات الكيماوي، التي من المقرر أن تنتهي في يوليو المقبل.

حب سمية الألفي وفاروق الفيشاوي لم ينته بالخيانة

نجمة التسعينيات لها مكانة خاصة في قلب الجمهور مرة بفنها وأخرى بقصة الحب الأسطورية التي جمعتها بفاروق الفيشاوي، والتي كشفت «سمية» عن جانب فيها لم يكن معلومًا للجمهور وهو استئذان زوجها الثالث لفاروق الفيشاوي قبل أن يتزوجها، وروت سمية الألفي هذا الجانب، خلال استضافتها في برنامج السيرة على شاشة dmc، إذ قالت إنها رغم انفصالها عن النجم المصري «لكن الكل كان عارف إني ملكية خاصة لفاروق الفيشاوي»، خاصة بعد قصة حب وزواج دامت 16 عاما، وبعد الانفصال تزوجت من الملحن مودي الإمام لكن لم تدم علاقتهما طويلا، وكان الانفصال أسرع.

زوج سمية الألفي الثالث يسأل فاروق الفيشاوي: هترجعلها؟

زوج سمية الألفي الثالث كان المخرج جمال عبدالحميد، والذي وصفته بالشجاع وصاحب الشخصية الجذابة، وربطت شجاعته برغبته في الزواج منها بينما الكل يعرف أنها ملكية خاصة لفاروق الفيشاوي حتى بعد الطلاق، ولكنه استأذن فاروق الفيشاوي: «قاله أنت ناوي ترجع لها فقاله لأ.. واتجوزنا».

دلع «جمال» لابنها «عمر» سبب الانفصال

رغم شجاعته وحبه لها إلا أن تدليله لابنها عمر كان سببًا في الانفصال، إذ كشفت سمية الألفي عن سبب طلاقها من المخرج جمال عبدالحميد رغم العلاقة الطيبة التي جمعتهما، وهو تدليله لابنها عمر وإهماله لابنها أحمد، والذي كان يبلغ من العمر 11 عاما آنذاك، وهو سن المراهقة الذي يتطلب الاحتواء، فرأت أنهما لم يسيرا على الخطة التي تعهدا بها فوقع الانفصال.

مدحت صالح أخر أزواج سمية الألفي

النجم مدحت صالح كان زوج سمية الألفي الرابع، إذ أنها تزوجته بعد طلاقها من جمال عبدالحميد بعام واحد، ورغم أنها لم تكن من نوعيه السيدات اللائي يتزوجن كثيرًا، حسب قولها، إلا أنها كانت تبحث عن السعادة، واشترطت عليه قبل إتمام الزواج أنها لن تقبل الخيانة، وإن خانها لن تعيش معه يومًا واحدًا لتحملها الخيانة لمدة 16 سنة من الرجل الوحيد الذي كان يمكن أن تسامحه وهو فاروق الفيشاوي.

3 سنوات ونصف، كانت مدة زواج سمية الألفي ومدحت صالح، انفصلا مرة واحدة خلالها وعادا ثانية وكان السبب مشروع خيانة لكنها اكتشفته وعادا لبعضهما، وبعد العودة خانها مرة ثانية فانفصلت عنه وقررت عدم الزواج أبدًا.