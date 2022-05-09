الامارات | صور نادرة للملكة إليزابيث تُعرض للمرة الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن صور نادرة للملكة إليزابيث تُعرض للمرة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن قصر بكنغهام ومذيع في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، أول من أمس، أن لقطات لم تشاهد من قبل لملكة بريطانيا إليزابيث وهي فتاة صغيرة قبل اعتلاء العرش، ستُعرض في فيلم وثائقي جديد يذاع نهاية الشهر الجاري.

وسيسبق العرض في 29 مايو الجاري الاحتفالات بمرور سبعة عقود على تولي الملكة العرش.

وقال محرر الشؤون التاريخية لدى «بي.بي.سي» سايمون يانغ: إن «هذا الفيلم الوثائقي هو لمحة غير عادية عن جانب شخصي عميق من العائلة المالكة نادراً ما يُشاهد، ومن الرائع أن تكون قادراً على عرضه للأمة ونحن نحتفل باليوبيل البلاتيني لها».

وأشارت «بي.بي.سي» إلى أن المنتجين شاهدوا ما يزيد على 400 تسجيل مصور، منها ما وراء الكواليس لأحداث مرت بها بريطانيا، فضلاً عن أكثر من 300 خطاب ألقتها الملكة.

وأكملت الملكة (96 عاماً) سبعة عقود على العرش في فبراير الماضي، وستنظم أحداث «اليوبيل البلاتيني» التي تستمر أربعة أيام للاحتفال بهذه المناسبة في أوائل يونيو المقبل. وستبدأ الاحتفالات بالعرض العسكري السنوي وسط لندن، يليه قداس في كاتدرائية القديس بولس، وحفل موسيقي أمام قصر بكنغهام، ومهرجان عبر العاصمة البريطانية.

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