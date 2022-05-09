الامارات | أعمال مؤتمر الترجمة الدولي تنطلق اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال مؤتمر الترجمة الدولي تنطلق اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم أعمال مؤتمر الترجمة الدولي الذي ينعقد افتراضياً تحت شعار «الترجمة وحفظ ذاكرة الوطن.. صورة الإمارات في الثقافات والآداب والتراث الفكري العالمي» بتنظيم من الأرشيف والمكتبة الوطنية وتستمر فعالياته حتى 13 مايو الجاري.

وتتنوع محاور المؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من 70 باحثاً وخبيراً ومختصاً من 25 دولة لتناقش دور الترجمة في تعزيز صورة الإمارات وإرثها الحضاري، وقضايا الترجمة المعاصرة بين النظرية والتطبيق، وتحديات الترجمة الآلية والتشابكات الثقافية بين اللغات المختلفة، ومعضلات الترجمة بين تباعد الثقافات واختلافات الأنظمة اللغوية.

كما يستعرض مقاربات أكاديمية في الترجمة والثقافة والأدب، ودور الجامعات في الإمارات والعالم العربي في تطوير برامج تدريس الترجمة، وإعداد المترجمين لسوق العمل، ومسارات الترجمة بين الحداثة وتأصيل التراث، علاوة على تحديات الترجمة وتعزيز الهوية الوطنية، و مقاربات معاصرة في الترجمة والثقافة، ودور الترجمة في تعزيز الإنجازات الحضارية الإماراتية على الصعيد العالمي. ويحتوي المؤتمر على عدد كبير من الدراسات والبحوث الرائدة في مجالات الترجمة المختلفة وتشابكاتها مع العديد من التخصصات البينية ذات الصلة بالعلوم الاجتماعية والإنسانية.

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