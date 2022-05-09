الامارات | «كورونا» تحرم إيمي شومر عرض «نتفليكس»

شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» تحرم إيمي شومر عرض «نتفليكس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اضطرت الممثلة الأميركية إيمي شومر لإلغاء مشاركتها في عرض «اذ إيه جوك فيستفال» الذي تنتجه شبكة «نتفليكس»، قبل ساعات من ظهورها على المسرح بعد التأكد من إصابتها بفيروس كورونا.

وكشفت إيمي شومر (40 عاماً) عن نبأ إصابتها بالفيروس في منشور على موقع «إنستغرام» أول من أمس.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن إيمي القول: «أنا حزينه لإعلاني أنني مضطرة لإلغاء عرضي في لوس أنجلوس. لقد أصبت بفيروس كورونا».

وأضافت: «ثبتت إصابتي بفيروس كورونا منذ ساعة، لذلك لا أعلم ما يجب أن أقوله. على الأقل شعري يبدو جيداً».

وكانت إيمي شومر قد تحدثت منذ أيام مع المذيع سيث مايرز في برنامجه «لايت نايت وذ سيث مايرز» عن أنها أحد المشاهير القلائل الذين يعرفهم سيث ولم يصابوا بفيروس كورونا بعد.

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