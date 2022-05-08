الامارات | على خطى جزيرة الكنز.. أميركي يعثر شيء "هائل" أسفل سجادة جديه المتوفيين

شكرا لقرائتكم خبر عن على خطى جزيرة الكنز.. أميركي يعثر شيء "هائل" أسفل سجادة جديه المتوفيين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عثر رجل مقيم في ولاية تينيسي، في الولايات المتحدة الأميركية، على كنز مخبأ بخزنة تحت الأرض، اكتشفها حين كان يقوم بتفقد منزل جديه المتوفيين.

ووفقا للقصة التي نشرها الرجل بالتفاصيل على صفحته في منصة Reddit فإن EvilEnglish كما يلقب نفسه صادف خزنة عملاقة مخفية تحت سجادة قديمة، في خزانة حائط، وذلك حين تفقده منزل جديه بعد وفاتهما.

وشك الرجل الذي ورث المنزل عن جديه، بإمكانية وجود خزنة من هذا النوع، بسبب اهتمام جديه بجمع العملات القديمة، والأسلحة النارية العتيقة. ورغم أن الجدين تركا كل ما بدا أنه بحوزتهما للأحفاد والأولاد، إلا أن اكتشاف الخزنة، بين أنهما ربما فضلا إبقاء أمر حصاد العمر سرا حتى رحيلهما.

وتمت الاستعانة بحداد من المنطقة لفتح الخزنة، حيث قضى الأخير ساعات في هذه العملية الصعبة، ليتم في النهاية فتح الباب الحديدي. ووجدت العائلة صناديق عديدة تحوي عملات معدنية، بكميات كبيرة جدا بعضها يعود للعام 1937 لم يتسع لها المكان فتم توزيعها على عدة أرفف.

كما وجدوا رزم أموال ورقية من الدولارات، بعضها تعرض لرطوبة شديدة، وحزم عملات معدنية بعضها ملفوف بغطاء بلاستيكي، وأيضا عملات فضية من فئة دولار، وسبائك فضة، إضافة لصندوق، تبين حين فتحه أنه يضم مجوهرات الجدة، وبعضها قديم للغاية.

وعلق الرجل على ما جرى معه، أنه لطالما استمع لجده حين كان صغيرا وهو يقرأ له كتاب "جزيرة الكنز"، مشيرا أنه كان يحلم دائما " بالعثور على شيء مثل هذا" ولذلك فإن " هذا الاكتشاف يبدو أكثر من مناسب."

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