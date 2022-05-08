الامارات | شاهد.. أطول كلب في العالم مسجل موسوعة غينيس

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أطول كلب في العالم مسجل موسوعة غينيس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منحت موسوعة غينيس للأرقام القياسية الكلب الدانماركي الضخم (Great Dane) "زوس"، وعمره سنتان، لقب أطول كلب في العالم، إذ يبلغ طوله 1.046 متر، ويعيش في مدينة بيدفورد، بولاية تكساس الأميركية.

وحصل زوس رسميًا على هذا اللقب في 22 مارس، عقب قياس الطبيب البيطري طوله من المخلب إلى الكتف، وتثبيته.

وقالت مالكة الكلب بريتاني ديفيس إنها لطالما حلمت بامتلاك كلب دنماركي ضخم يُدعى زوس، وكانت فرحتها لا توصف عندما جلب لها شقيقها الجرو بعد ثمانية أسابيع من ولادته فقط. ورغم أنّ حجمه الكبير أقلقها بداية، إلا أنها سرعان ما وقعت في حبه.

ووصفت ديفيس زوس لموسوعة غينيس للأرقام القياسية أنّ "حجمه كان كبيرًا بالنسبة لجرو، منذ أن وقعت عيناها عليه للمرة الأولى. كانت مخالبه ضخمة".

ويشمل النظام الغذائي الأولمبي الذي يتبعه زوس 12 كوبًا من طعام الكلاب "جنتل جاينتس" يوميًا، بالإضافة إلى بيض مقلي، وعصي طعام. أما لعبته المفضلة فهي مكعبات الثلج، بحسب ديفيس.

وأصبح العملاق البني والرمادي اللون راهنًا أحد المشاهير المحليين، إذ حظي باهتمام كبير ومعاملة مميزة لدى زيارته وديفيس سوق دالاس فارمر.

وأشارت ديفيس إلى أنّ "التعليقات التي نسمعها غالبًا هي: أووو، هذا حصان!، أو هل يمكنني ركوبه؟، أو هل لديه سرج؟، أما الإجابة على هذه الأسئلة فهي لا، دومًا".

وبحسب نادي American Kennel Club، تتحدّر سلالة الكلاب الدنماركية الضخمة من كلاب الصيد في العصور الوسطى. ومعلوم أنها الأطول، إلا أنها أكثر عرضة للأمراض الصحية، وقد تعيش مدة أقصر من الكلاب الأخرى.

في العام الماضي، توفي فريدي، الكلب الدانماركي الضخم عن عمر يناهز 8 سنوات. وكان تصدّر قائمة أطول كلب في العالم ضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث بلغ طوله من المخلب إلى الكتف هذا الكلب، 3 أقدام و4 بوصات (103.5 سنتمترات)، وعاش في مقاطعة إسكس بإنجلترا. وعندما كان يقف على قائمتيه الخلفيتين، كان يصل طوله إلى 7 أقدام و5.5 بوصات (226 سنتمتر).

ولفتت موسوعة غينيس، إلى أنّ أطول كلب في العالم على الإطلاق ينتمي إلى سلالة الكلب الدانماركي الضخم، ويُدعى أيضًا زوس. وكان يصل طوله عند الوقوف إلى 3 أقدام و10 بوصات (111.8 سم).

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