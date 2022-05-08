الامارات | بيان أمني سعودي بشأن القبض على 3 سعوديين سلبوا مبلغاً مالياً من محل تجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن بيان أمني سعودي بشأن القبض على 3 سعوديين سلبوا مبلغاً مالياً من محل تجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قبضت دوريات الأمن بمحافظة البكيرية، السبت، على 3 مواطنين سلبوا مبلغاً مالياً من محل تجاري باستخدام مركبة مسروقة، وتم استردادها وجرى إيقاف المتورطين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App