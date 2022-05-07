الامارات | أنباء عن إصدار أمر بإلقاء القبض على المشهور الكويتي يعقوب بوشهري

شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن إصدار أمر بإلقاء القبض على المشهور الكويتي يعقوب بوشهري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير كويتية اليوم بأن السلطات أصدرت أمرًا بإلقاء القبض على مشهور مواقع التواصل الاجتماعي، يعقوب بوشهري، المتواجد حاليًا خارج البلاد، وذلك على خلفية قضية الخمور التي تم ضبطها على يخت يقال إن ملكيته تعود له.

وذكرت بعض الحسابات الإخبارية الكويتية أنه ”تم تعميم الأمر من قبل وزارة الداخلية على جميع المنافذ الحدودية والمطار تمهيدًا لإحالة المشهور الكويتي إلى النيابة العامة والتحقيق معه بتهمة الاتجار بالخمور“.

وكانت السلطات الكويتية قد ضبطت أمس الجمعة، كميات كبيرة من الخمور أثناء محاولة إدخالها إلى البلاد على متن يخت كان قادمًا من إحدى الدول الخليجية، وتعود ملكيته للمشهور الكويتي يعقوب بوشهري.

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