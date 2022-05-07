الامارات | الصين تدخل الطهي والتنظيف في المناهج الدراسية

شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تدخل الطهي والتنظيف في المناهج الدراسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت الصين البدء بإعطاء الأطفال في البلاد دروس «مهارات الحياة» الإجبارية بما في ذلك الطهي والنظافة الشخصية وسط مخاوف من أن البلاد تنتج جيلاً من عباقرة الامتحانات الذين لا يستطيعون الاعتناء بأنفسهم، وفقاً لتقرير لصحيفة «التايمز» البريطانية.



سيبدأ تلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية دروساً إجبارية في شهر سبتمبر ، بخطة دراسية تبدأ بتعليم الأطفال في سن السادسة أساسيات الطبخ وتتقدم حتى يتمكن الأطفال من الطهي والتنظيف بأنفسهم بحلول الوقت الذي يصلون فيه إلى 12 عاماً. وتتضمن المواضيع الأخرى التي ستطرح الأعمال المنزلية والاستحمام والصيانة الأساسية للأجهزة المنزلية.



وقالت وزارة التربية والتعليم إن حصص المهارات الحياتية لمدة ساعة واحدة - أي دروس التعليم الإلزامي هذه ستعقد كل أسبوع.

يتعرض نظام المدارس الصينية لضغوط لتقليل الواجبات المدرسية الأكاديمية والدروس الخصوصية بعد الدوام.



يعتبر الطلاب الصينيون من بين أكثر التلامذة الذين يقبعون تحت الضغط في العالم. في المتوسط، يقضون 8.1 ساعة في المدرسة الابتدائية في أيام الأسبوع و11 ساعة يومياً في المدرسة الثانوية، وفقاً لدراسة حكومية في عام 2015.

وتستغرق الواجبات المنزلية ثلاث ساعات في اليوم للأطفال الصينيين، وهو ما يزيد 3.7 مرة عن نظرائهم اليابانيين و4.8 مرة عن الطلاب الكوريين الجنوبيين، وفقاً لمسح أجرته شركة التعليم «أفانتي» عام 2017.

قال خبير تربوي مقيم في بكين لصحيفة «غلوبال تايمز» التي تديرها الدولة إن التعليم يجب أن ينتبه إلى «التقدم الشخصي للطلاب».

أوضح الخبير: «يجب أن نستخدم تقييماً شاملاً لمراقبة نمو كل طالب وتقدمه، بدلاً من مجرد التركيز على الاختبارات».

في إطار المنهج الجديد، سيتعلم طلاب السنة الأولى والثانية عن أنواع مختلفة من الخضراوات، وكيفية قطفها وغسلها بشكل صحيح، بينما سيتعلم طلاب الصف الثالث والرابع كيفية صنع الأطباق الباردة، والكعك على البخار، وغيرها.

ومن المتوقع أن يتعلم طلاب الصف الخامس والسادس طرق الطهي المختلفة وأن يكونوا قادرين على تحضير طبقين إلى ثلاثة أطباق. ويتوقع من الطلاب في السنوات من 7 إلى 9 تصميم خطة وجبات.

سيتعلم الطلاب أيضاً الفنون والحرف التقليدية وخدمة المجتمع للمساهمة في مجتمعاتهم.

تشمل الدروس الأخرى فصل العناصر التي يجب غسلها واستخدام المنظفات المناسبة، وكنس الفصول الدراسية وترتيب المكاتب والكراسي. سيتعلم الطلاب أيضاً كيفية إعادة التدوير بشكل صحيح.

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