الامارات | طائرة ركاب تعود أدراجها ولا تكمل رحلتها بسبب "خطأ في القائمة"

شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة ركاب تعود أدراجها ولا تكمل رحلتها بسبب "خطأ في القائمة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 07 مايو 2022

عادت طائرة تابعة لشركة ”فيرجن أتلانتيك“ البريطانية متجهة إلى مطار جون كينيدي في نيويورك إلى مطار ”هيثرو“ في لندن؛ بعد أن تبين أن الطيار الأول لم يكمل اختبار الطيران النهائي لشركة الطيران.

وقال متحدث باسم شركة الطيران لشبكة ”سي أن أن“ الأمريكية، الجمعة، إن الطائرة في الرحلة ”VS3“ عادت إلى لندن بعد 40 دقيقة من إقلاعها؛ بسبب ظهور خطأ في القائمة.

وأشار إلى أن الضابط الأول انضم إلى الشركة في عام 2017 وهو مؤهل وفقًا للوائح الطيران في بريطانيا، لكنه بحاجة لإكمال رحلة ”التقييم النهائي“ الداخلية لشركة الطيران.

وأوضحت ”فيرجن أتلانتيك“ أن قبطان الطائرة، الذي يتمتع ”بخبرة عالية“ ويعمل مع فيرجن أتلانتيك منذ أكثر من 17 عامًا، لم يكن لديه ”وضع المدرب المعين“ من الشركة، وتم استبدال الضابط الأول بطيار جديد.

وقالت الشركة إن كلا الطيارين كانا مرخصين ومؤهلين بالكامل لتشغيل الطائرة، ولم يخالف الاقتران لوائح الطيران أو السلامة.

وأضافت الشبكة: ”ومع ذلك، قالت شركة الطيران إن الوضع لا يتوافق مع بروتوكولات التدريب الداخلية لشركة فيرجن أتلانتيك؛ ما دفع بقرار عودة الطائرة“.

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