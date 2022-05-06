الامارات | إيساب روكي يطلب يد ريهانا بطريقة غريبة: كتبها بالذهب على أسنانه !

شكرا لقرائتكم خبر عن إيساب روكي يطلب يد ريهانا بطريقة غريبة: كتبها بالذهب على أسنانه ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألمحت النجمة العالمية ريهانا إلى زواجها من حبيبها النجم العالمي ايساب روكي وذلك في الفيديو الموسيقي المصوّر لأغنيته الجديدة “D.M.B”.

وفي الفيديو كليب يظهر ايساب وهو يطلب الزواج من حبيبته ريهانا بطريقة غريبة، إذ يبتسم ليكشف عن أسنانه المزيّنة بمجوهرات من ذهب على شكل كلمة “هل تتزوجيني”.

لتجيب ريهانا التي ظهرت مرتدية وشاحا أحمر من الشيفون على رأسها بـ”نعم أقبل”، متبعة نفس طريقة حبيبها، إذ ابتسمت وظهرت الكلمة على أسنانها.

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