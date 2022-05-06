الامارات | حيلة جديدة لتعطيل تطبيق واتساب بدون حذفه عن هاتفك !

شكرا لقرائتكم خبر عن حيلة جديدة لتعطيل تطبيق واتساب بدون حذفه عن هاتفك ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يضم تطبيق واتسآب العديد من الميزات المخفية التى قد لا يعلم عنها بعض المستخدمين شيئًا، ولكن يوجد طريقة ذكية يحتاج إليها بعض مستخدمي تطبيق التراسل الأشهر في العالم، وهي تعطيل تطبيق واتسآب WhatsApp والهروب من الرد على رسائله دون حذفه.

ووفقا لما ورد عن صحيفة The Sun البريطانية في تقرير لها، فإنه بإمكان المستخدمين الذين يريدون تجنب الإزعاج وعدم الرد على الرسائل في واتساب بأن يقومو بالاختفاء على التطبيق دون أن يتم إلغاء تثبيته على هواتفهم الذكية

ويستطيع المستخدم الالتزام باتباع عدد من الخطوات لكي يتم تفعيل ميزة تعطيل تطبيق واتسآب، حيث يُعتبر إجبار التطبيق على التوقف حلًا يمكن للمستخدمين الذين يرغبون في إيقاف تلقي الرسائل من التطبيق، حيث تسمى هذه الحيلة «فرض الإيقاف» أو «force stop»

وهنا طريقة تعطيل تطبيق واتسآب دون حذفه نقلا عن موقع "سيدتي نت":

قم بالضغط على رمز المراسلة في واتسآب ثم حدد خيار «فرض الإيقاف» أو «force stop»

ثم على نفس الشاشة، يمكن للمستخدم الضغط على بيانات الهاتف mobile data وتعطيل «بيانات الخلفية» أو «background data»

ومن الضروري معرفة أن هذه الحيلة يمكن تفعيلها فقط عندما تكون متصلا ببيانات الجوال وليس بشبكة wifi، وبعد أن تقوم باتباع الخطوات، لن تتلقى أى رسائل حتى عند تشغيل 4G

ومن الممكن أيضًا تعطيل تطبيق واتسآب مؤقتًا، وهو ما يمكن أن تفعله في علامة التبويب «مساعدة»

يحتاج المستخدم إلى إبلاغ التطبيق بفقد أجهزته حتى تتمكن الشركة من إلغاء ربط الحساب

وتوجد فترة سماح مدتها 30 يومًا لكي يتم إعادة تنشيط الحساب، ومن الممكن تعديل ذلك في إعدادات الهاتف أو من خلال التطبيق نفسه حيث يستطيع المستخدم تخصيص الصوت والاهتزاز والنوافذ المنبثقة والضوء ونمط الإخطار

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news