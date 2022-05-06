الامارات | مهرجان الشارقة القرائي للطفل.. بنكهات عالمية أصيلة

شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الشارقة القرائي للطفل.. بنكهات عالمية أصيلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف الدورة 13 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، التي تنظمها «هيئة الشارقة للكتاب» ما بين 11 و22 مايو الجاري في إكسبو الشارقة، مجموعة من أشهر الطهاة الذين سيقدمون 30 فعالية في ركن الطهي.

يشارك في الأنشطة ثمانية من أشهر الطهاة من سبع دول عربية وأجنبية، الذين أصدروا عدداً من الكتب التي تتناول فنون الطهي العربي والعالمي، واشتهروا بدمج مدارس الطبخ الممتدة بين قارات ودول العالم.

وستقدم مؤلفة كتب الطبخ، سيارا أتويل، خبراتها لزوّار المهرجان، وستطلعهم على أبرز وصفاتها الصحية التي تقدمها للأطفال عبر موقعها «أطفال متعبون في الأكل»، الذي أطلقته عام 2014، وساعدت من خلاله آلاف العائلات عبر مجموعة واسعة من الوصفات والأفكار المتنوعة للأطفال الذين يصعب تلبية أذواقهم في الطعام.

ومن المطبخ الأميركي، يشارك داريو ستيفن، الذي يشتهر على مستوى العالم بمساعدة الأطفال على التعبير عن أنفسهم بطرق مبتكرة في مجال الطهي، وله بصمة مؤثرة في مجال تعليم فنون الطّبخ، ولمسة إبداعية في جميع الأطباق التي يحضّرها.

ومن أسرار المطبخ السوري، يقدم الطاهي ثابت، مؤلف كتاب «شام الأصيل»، عدداً من الأكلات التي تشتهر بها منطقة بلاد الشام، إذ يمزج بين الأصالة والحداثة. أما نجلاء الشرشابي من مصر، فتشارك خبرتها الطويلة مع زوار المهرجان، إذ تقدم وصفاتها الخاصة، وتنقل تجربتها المميزة في برنامجها «على قد الإيد»، الذي يعتبر محط اهتمام الملايين من المتابعين.

وبرفقة الطاهية الماليزية، انيس نبيلة، يتعرف زوّار «ركن الطهي» إلى الشخصية الإعلامية الشهيرة، التي تُقدم العديد من البرامج التلفزيونية المتخصصة بالطبخ، وهي أول طاهية من ماليزيا تظهر في برامج رحلات تذوق الطعام العالمي «مأكولات من هونغ كونغ».

ومن وحي خبرتها الواسعة في مجال المأكولات الصحيّة، تشارك مقدمة برنامج الطبخ الصحي سالي بي، مع الزوّار خبرتها الواسعة في مجال المأكولات الصحية.

ومن لبنان، يستضيف «ركن الطهي» فاتنة ضاهر، مقدمة برامج وصاحبة المقالات المتخصصة بفنون الطهي، والمعروفة بتقديمها الوصفات السهلة والسريعة، التي تضم مكونات قليلة.

خفايا المطبخ الأردني

سيستكشف زوّار مهرجان الشارقة القرائي للطفل، خلال دورته المقبلة، خفايا المطبخ الأردني مع نضال البريحي، الذي يقدم مختلف أنواع المأكولات والأطعمة، حيث اشتهر بالعديد من وصفات الحلويات والسلطات والأطباق العربية، بما فيها الأردنية والفلسطينية والمصرية، وغيرها الكثير.

يشار إلى أن المهرجان سيستقبل زواره من الـ10 صباحاً إلى الثامنة مساءً، من الإثنين إلى الخميس، ويوم الجمعة من الرابعة مساءً إلى التاسعة مساءً، أما خلال السبت والأحد فيفتح المهرجان أبوابه للزوّار من الـ10 صباحاً إلى التاسعة مساءً. نجلاء الشرشابي تشارك خبرتها الطويلة مع زوار المهرجان، إذ تقدم وصفاتها الخاصة، وتنقل تجربتها المميزة في برنامجها «على قد الإيد» الذي يعتبر محط اهتمام الملايين من المتابعين. برفقة الطاهية الماليزية أنيس نبيلة، يتعرف زوّار «ركن الطهي» إلى الشخصية الإعلامية الشهيرة، التي تُقدم العديد من البرامج التلفزيونية المتخصصة بالطبخ. مؤلفة كتب الطبخ سيارا أتويل، ستقدم خبراتها لزوّار المهرجان، وستطلعهم على أبرز وصفاتها الصحية التي تقدمها للأطفال عبر موقعها «أطفال متعبون في الأكل».

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