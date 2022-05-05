الامارات | بعد "كيندر".. فضيحة غذائية جديدة في فرنسا: 50 حالة تسمم ووفاتان والمتهم مطعم "بيتزا" !

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "كيندر".. فضيحة غذائية جديدة في فرنسا: 50 حالة تسمم ووفاتان والمتهم مطعم "بيتزا" ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - للمرة الثانية في غضون أسابيع قليلة، تتعرض شركة بيتوني لفضيحة غذائية حيث تم تقديم شكوى جديدة في فرنسا عن تسمم ببكتيريا الإشريكية القولونية لمجموعة أخرى من البيتزا.

وتضاف هاتان الحالتان إلى 150 حالة تلوث، تم الكشف عنها مؤخراً، بالسالمونيلا في تسع دول أعضاء، بسبب شوكولاتة كيندر.

وتعرضت سيدة من بربينيان الفرنسية تبلع من العمر 34 عاماً لوعكة صحية بعد “تناول بيتزا من مجموعة بيلا نابولي” وفقاً لمحاميها، وقدمت شكوى تعرضها لـ”إصابات لا إرادية” ضد الشركة المصنعة لمجموعة نستله.

وكانت بيتزا بيتوني فريش أب قيد التحقيق بعد حوالي خمسين حالة تلوث ببكتيريا الإشريكية القولونية، والتي يمكن ربط بعضها باستهلاك هذه البيتزا. من بينهم 48 طفلاً، توفي اثنان منهم حتى الآن دون وجود صلة مباشرة بينهما وبين تناول البيتزا.

وقال محامي السيدة بيير ديبويسون لوكالة فرانس برس، إن هذه السيدة تناولت البيتزا في 27 آذار/مارس و “دخلت المستشفى في اليوم التاسع والعشرين لمدة ستة أيام”، مؤكداً المعلومات الواردة من قناة “بي.إف.إم” التلفزيونية.

وأضاف أن “نتائج التحليل كشفت عن وجود بكتيريا الإشريكية القولونية”، كما هو الحال بالنسبة للتلوثات السابقة المرتبطة بسلسلة فريش أب، وبكتيريا أخرى هي الشيغيلا.

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